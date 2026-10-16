El reciente cruce entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo en LAM sigue dando de qué hablar. Tras su primera pelea, donde se escuchó al aire el exabrupto de Wanda Nara, el conflicto fue escalando cada vez más y ahora se sumó la opinión de Nazarena Vélez, quien no perdonó a su compañera de programa.

En “Storytime”, el programa de streaming que conduce en Bondi Live, Nazarena dio su parecer acerca del tema y cuestionó con dureza los señalamientos de la periodista hacia el ámbito privado de la familia Nara.

“Lo que no me gusta es que descalifique todo el tiempo como madre a Wanda e inclusive a Nora”, aseguró la mamá de Barbie Vélez que planteó en la mesa el tema de los cuestionamientos hacia la crianza.

Nazarena Vélez apuntó contra Karina Iavícoli (Video: Bondi Live)

NAZARENA VÉLEZ APUNTÓ CONTRA KARINA IAVÍCOLI

Indignada por el tono de la discusión, Nazarena Vélez lanzó: “¿Qué carajos sabés sobre cómo las eduqué y qué ha pasado dentro de mi casa? ¿Por qué me juzgas como madre? Podés juzgar toda la parte mediática que no te gusta y está bien”.

Luego, analizó los motivos de la mala relación entre Karina Iavícoli y la familia de Nora Colosimo: “Lo que se nota es que entre ella y las Nara hay algo que viene desde hace mucho tiempo y que claramente a Karina le hace ruido, no le gusta, no le cierra”.

“No me gusta cuando nos ponemos a juzgar a otra madre. El ‘fijate cómo las criaste’ y que cuando se habló del tema Yankelevich haya dicho ‘eso es una familia que protege a los hijos’”, recordó Nazarena, sobre el último cruce en vivo.