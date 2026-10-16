El reciente cruce entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo en LAM sigue dando de qué hablar. Tras su primera pelea, donde se escuchó al aire el exabrupto de Wanda Nara, el conflicto fue escalando cada vez más y ahora se sumó la opinión de Nazarena Vélez, quien no perdonó a su compañera de programa.
Leé más
En “Storytime”, el programa de streaming que conduce en Bondi Live, Nazarena dio su parecer acerca del tema y cuestionó con dureza los señalamientos de la periodista hacia el ámbito privado de la familia Nara.
“Lo que no me gusta es que descalifique todo el tiempo como madre a Wanda e inclusive a Nora”, aseguró la mamá de Barbie Vélez que planteó en la mesa el tema de los cuestionamientos hacia la crianza.
NAZARENA VÉLEZ APUNTÓ CONTRA KARINA IAVÍCOLI
Indignada por el tono de la discusión, Nazarena Vélez lanzó: “¿Qué carajos sabés sobre cómo las eduqué y qué ha pasado dentro de mi casa? ¿Por qué me juzgas como madre? Podés juzgar toda la parte mediática que no te gusta y está bien”.
Luego, analizó los motivos de la mala relación entre Karina Iavícoli y la familia de Nora Colosimo: “Lo que se nota es que entre ella y las Nara hay algo que viene desde hace mucho tiempo y que claramente a Karina le hace ruido, no le gusta, no le cierra”.
“No me gusta cuando nos ponemos a juzgar a otra madre. El ‘fijate cómo las criaste’ y que cuando se habló del tema Yankelevich haya dicho ‘eso es una familia que protege a los hijos’”, recordó Nazarena, sobre el último cruce en vivo.