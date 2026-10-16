El arquero suizo Yann Sommer sorprendió al anunciar públicamente su separación de Alina Schneider, con quien compartió una relación de más de diez años y siete de matrimonio. La noticia llegó en medio de una semana marcada por la actividad de la Champions League y generó repercusión entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó un comunicado en alemán e inglés para confirmar que la decisión había sido tomada de común acuerdo a principios de 2026, después de un período de reflexión.

“Tras siete años de matrimonio, Alina y yo decidimos seguir caminos separados. Tomamos esta decisión tras una profunda reflexión y de mutuo acuerdo”, expresó el deportista.

En el mismo mensaje, dejó en claro que la ruptura se produjo en buenos términos y destacó el vínculo que construyeron durante los años que estuvieron juntos.

“Recordamos el tiempo que hemos pasado juntos con respeto y gratitud”, agregó.

LA HISTORIA DE AMOR DE YANN SOMMER Y ALINA SCHNEIDER

La relación entre Yann Sommer y Alina Schneider comenzó en 2016, cuando el arquero jugaba en el Borussia Mönchengladbach de Alemania.

Ella, oriunda de Colonia y abogada de profesión, siempre eligió mantener un perfil reservado, aunque acompañó al futbolista en diferentes momentos importantes de su carrera.

Después de tres años de noviazgo, la pareja decidió casarse en 2019 y formó una familia junto a sus dos hijas, Mila y Nayla. A lo largo de su relación, Schneider estuvo presente en distintas celebraciones y eventos deportivos internacionales, incluidas las galas del Balón de Oro de 2024 y 2025.

Sin embargo, pese a las apariciones públicas, ambos procuraron mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática.

EL PEDIDO DE YANN SOMMER TRAS CONFIRMAR SU SEPARACIÓN

En su publicación, Sommer también hizo un pedido especial para proteger la intimidad de sus hijas y evitar especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

“Por respeto a nuestra familia, les pedimos comprensión y les informamos que no responderemos más preguntas sobre nuestra separación”, manifestó.

Además, remarcó que, pese al final del matrimonio, ambos continuarán unidos por la crianza de las niñas. “Nuestras dos hijas siempre nos unirán. Su felicidad y bienestar siguen siendo nuestra máxima prioridad”, concluyó el arquero.

Yann Sommer - Alina Schneider. Crédito: Instagram

LA NOTICIA SE CONOCIÓ DESPUÉS DE UN PARTIDO CONTRA EL INTER DE MILÁN

El anuncio coincidió con una jornada cargada de emociones en la Champions League 2026-27, que tuvo entre sus partidos más destacados el enfrentamiento entre Inter y Brujas en San Siro.

El equipo belga consiguió una ajustada victoria por 4-3, en un encuentro que también tuvo como protagonista a Lautaro Martínez, autor de dos goles para el conjunto italiano.