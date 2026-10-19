Marcela Ortiz, una exmodelo y actriz que estuvo casada con Raúl Taibo y fue pareja de Guillermo Coppola, murió luego de protagonizar un accidente automovilístico en la zona de Tigre durante el último fin de semana.

La noticia fue confirmada este lunes y su hija Shelsian explicó que la artista habría sufrido un paro cardíaco que le hizo perder el control del vehículo. Sin embargo, las circunstancias del episodio todavía generan interrogantes.

La información se conoció a través de Luis Ventura en Primicias Ya, donde se dieron detalles del accidente. Según relató Marcela Coronel, Ortiz conducía su auto cuando cayó en una zanja y tuvo que ser rescatada por los bomberos. También indicó que se solicitó una ambulancia y que intentaron reanimarla, aunque sin éxito.

Marcela Ortíz con Raúl Taibo (Foto: captura América TV)

“Fue por la zona de Tigre, ella iba manejando, cayó en una zanja. Tuvieron que sacarla los bomberos. Llamaron a la ambulancia pero mientras llegaba, no reaccionó al RCP ni al desfibrilador ni a las inyecciones de adrenalina”, contó Coronel al reconstruir lo ocurrido.

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EL DOLOR DE LA FAMILIA Y LOS ÚLTIMOS DATOS SOBRE SU MUERTE

De acuerdo con el relato difundido en el ciclo, la hija de la actriz, Shelsian, de 26 años, llegó al lugar y atravesó momentos de profunda angustia. Además, explicó que la familia inicialmente prefería mantener la noticia en reserva.

“Finalmente me pidieron que lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato. Había sido famosa en una época y ahora estaba en el olvido”, expresó la periodista.

Marcela Ortíz con Irma Roy (Foto: captura América TV)

Marcela Ortiz fue modelo y actriz, y su nombre también quedó ligado a su relación con Raúl Taibo.

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LOS AMORES Y ESCÁNDALOS DE MARCELA ORTIZ

“Era una mujer que quedó relegada porque no se callaba nada”, señaló Marina Calabró, y Luis Ventura completó: “Cuando volvía a la televisión, medía muy bien porque ella vivió en primera persona una relación en el grupo maradoniano que viajaba a Europa, en pleno éxito de Diego Maradona. Ella formaba parte de la vida sentimental de Coppola y confrontó con Yuyito González y María Fernanda Callejón”.

Foto: captura América TV

El conductor recordó la transmisión exclusiva que se hizo de su casamiento con Raúl Taibo. “Más tarde se separa de Taibo y se casa con Sammy Saúl, el sobrino de Alejandro Romay, que le dio una hija”, señaló.

Santiago Sposato recordó que una de las exparejas de Ortíz intentó apuñalarla y que la modelo consideró en algún momento quitarse la vida, decisión que no tomó “por su hija”. Asimismo, la producción puso al aire las fotos de una visita que hizo a Intrusos hacia 2008 con la cara vendada debido a un hecho de violencia de género.

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