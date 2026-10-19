A pesar de los recientes escándalos en los que se vio envuelta en las últimas semanas, Lourdes Sánchez decidió celebrar el Día de la Madre rodeada de sus seres queridos. Por este motivo, organizó un íntimo festejo en su casa de Corrientes donde estuvo acompañada por su madre, su hijo y sus más íntimos.

A través de sus redes sociales, la bailarina compartió algunas imágenes del festejo y escribió: “Al final, lo más valioso de la vida está en las cosas más sencillas: estar juntos, compartir, abrazarnos y sentirnos rodeados de amor”.

Luego, agregó: “Un Día de la Madre en familia, con mi Valentín y con lo que verdaderamente importa. Porque la felicidad siempre está ahí, en esos pequeños momentos que lo son todo”. De manera sorpresiva, la publicación recibió un comentario del Chato Prada: un emoji de corazón.

(Foto: Instagram @lourdesanchezok)

(Foto: Instagram @lourdesanchezok)

(Foto: Instagram @lourdesanchezok)

(Foto: Instagram @lourdesanchezok)

EL SENTIDO MENSAJE DE LOURDES SÁNCHEZ A SU HIJO VALENTÍN

A las 12 de la noche del domingo 18 de octubre, Lourdes Sánchez compartió una publicación en sus redes sociales donde le dedicó unas sentidas palabras a su único hijo, Valentín. “De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso”, empezó la bailarina junto a un álbum de fotos.

Lourdes Sánchez y su hijo Valentín (Foto: Instagram @lourdesanchezok)

“La vida cambia, nos desafía y nos enseña, pero hay algo que siempre permanece intacto: el amor infinito que siento por vos. Solo una mamá sabe cuánto ama, cuánto entrega y todo lo que es capaz de hacer por la felicidad de su hijo”, sumó.

Lourdes Sánchez y su hijo Valentín (Foto: Instagram @lourdesanchezok)

“No soy una mamá perfecta, pero cada día intento ser la mejor para vos. Y al final, eso es lo único que verdaderamente me importa. Tu amor, tu mirada y tu felicidad son mi mayor certeza”, aseguró Lourdes, emocionada por celebrar ese día.

Por último, se dirigió a su hijo con unas sentidas palabras. “Te amo con toda mi alma, Valen. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que sabemos que no existe amor más grande que este”, cerró la bailarina en su publicación de Instagram.