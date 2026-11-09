Mirá lo que contó el actor en diálogo con Nancy Pazos.

El recorrido de León XIV por la avenida del Libertador pasó a metros del departamento de Arturo Puig, quien horas después confesó que recibió un guiño de Selva Alemán, su esposa fallecida en septiembre de 2024.

“Fue espectacular, porque yo justo vivo justo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil”, arrancó en diálogo con Nancy Pazos para Radio 10.

Según Arturo, el Papa “iba mirando al frente”, hasta que “de pronto se dio vuelta y miró hacia donde estábamos nosotros”.

León XIV en el papamóvil en Buenos Aires. (Foto: @Pontifex)

El momento del avistaje al Papa

“Estaba con mi hija (Ximena) y estábamos esperando, mirando la televisión”, afirmó.

Foto: Instagram (@puigarturo)

Ahí, Nancy aseguró que “fue una señal de Selva”.

“Sí... (silencio) La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”, coincidió Arturo Puig emocionado.