Flor de la Ve, León XIV y Valeria Mazza. (Crédito: RS Fotos).

Entre las casi dos millones de fieles que se hicieron presentes en el Monumento a los Españoles para escuchar la misa de León XIV había famosos, y Florencia de la Ve y Valeria Mazza se destacaron en el sector más vip.

Por un lado, la modelo fue acompañada por Alejandro Gravier, su esposo y padre de Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, habituales invitados a los eventos de la Santa Sede.

Además, Flor de la Ve fue captada por la cámara de Ciudad en el corralito más cercano al Papa, sentada junto a los mellizos Isabella y Paul (14), fruto de su matimonio con Pablo Goycochea.

Durante la espera de la llegada del Papa pudieron disfrutar del recital de La Sole y su hermana, Natalia Pastorutti.

Natalia y Soledad Pastorutti en el recital previo a la misa del papa León XIV. (Crédito: RS Fotos)

Allí también estaba Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires.

Las fotos exclusivas de Ciudad

Florencia de la Ve y Pablo Goycochea con sus hijos, Isabella y Paul en la misa de León XIV en Palermo. (Crédito: RS Fotos)

Arzobispo Jorge García Cuerva en la misa de León XIV en Palermo. (Crédito: RS Fotos)

Alejandro Gravier y Valeria Mazza en la misa de León XIV en Palermo. (Crédito: RS Fotos)

Alejandro Gravier y Valeria Mazza en la misa de León XIV en Palermo. (Crédito: RS Fotos)