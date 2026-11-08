Cinco monjas que viajaban hacia Luján para participar de las actividades por la visita del papa León XIV protagonizaron un impactante accidente en la Ruta Nacional 188, a la altura de General Pinto, provincia de Buenos Aires. La camioneta Renault Kangoo en la que se trasladaban volcó luego de que se rompiera uno de sus neumáticos. Las religiosas sufrieron politraumatismos, aunque ninguna presentó heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió este domingo en el kilómetro 238 de la ruta. Según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el desperfecto en uno de los neumáticos hizo que la conductora perdiera el control del vehículo, que terminó volcado sobre uno de sus laterales en medio de la calzada.

Las imágenes del accidente de 5 monjas que iban a ver al Papa León XIV (Foto: captura Lupa Medios)

La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Un video difundido después del accidente permitió observar los daños que sufrió el vehículo tras el vuelco.

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De acuerdo con la información publicada por medios locales, las cinco ocupantes consiguieron salir de la camioneta por sus propios medios. Todas presentaban politraumatismos, pero las primeras evaluaciones médicas descartaron lesiones de gravedad. Dos de ellas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención, una por un corte y la otra para ser examinada por una lesión similar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, que organizaron un operativo de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

Las imágenes del accidente de 5 monjas que iban a ver al Papa León XIV (Foto: captura Lupa Medios)

Las religiosas se dirigían a Luján para participar de la misa que el papa León XIV tiene previsto celebrar el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia formará parte de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina, que también incluye actividades en Buenos Aires y Córdoba.

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