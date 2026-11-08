La mansión de Mauro Icardi en el exclusivo barrio privado La Isla de Nordelta volvió a quedar en el centro de la disputa judicial con Wanda Nara. En las últimas horas, efectivos policiales se presentaron en la propiedad con una orden de la fiscalía para recuperar las pertenencias de Francesca (11), la hija mayor de la expareja. El procedimiento estuvo relacionado con la denuncia por presuntas lesiones que la conductora realizó contra el futbolista.

Según trascendió, los elementos que las autoridades buscaban eran la mochila y el teléfono celular de la nena, dos objetos que Francesca quería recuperar. La intervención se produjo luego de que, de acuerdo con las versiones difundidas, Icardi se negara a entregarlos cuando fueron solicitados por los efectivos.

La China Suárez y Mauro Icardi, muy enamorados (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La situación quedó registrada en imágenes que muestran el despliegue policial en la vivienda del delantero. Las fotografías también exhiben al futbolista con un gesto de preocupación mientras se desarrollaba el procedimiento, en medio de un conflicto familiar que sumó un nuevo capítulo judicial.

Leé más:

Mauro Icardi recibió una perimetral por 45 días: Wanda Nara pidió Cámara Gesell y evalúan detenerlo

QUÉ BUSCABA LA POLICÍA EN LA CASA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

De acuerdo con la información difundida por Yanina Latorre y reproducida por distintos medios, la Policía se presentó en la propiedad para recuperar la mochila y el celular de Francesca. La intervención habría sido ordenada por la fiscalía ante la negativa previa a entregar las pertenencias de la menor.

La situación también puso el foco sobre los dispositivos electrónicos utilizados por la nena para comunicarse con su mamá. En el episodio que originó la denuncia, Francesca habría recurrido a una computadora para enviarle mensajes de auxilio a Wanda, ya que no tenía acceso a su teléfono. Por eso, la computadora también apareció mencionada en las primeras reconstrucciones periodísticas del caso. Sin embargo, no hay confirmación pública de que ese dispositivo haya sido secuestrado.

La China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram mauroicardi y sangrejaponesa

Por el momento, tampoco está confirmado que la Policía haya logrado retirar todos los objetos que buscaba durante el procedimiento. La información difundida señala que Icardi se habría negado a entregarlos. Mientras tanto, la causa por presuntas lesiones continúa bajo investigación en la UFI de Género de Tigre y el conflicto entre el futbolista y Wanda Nara suma nuevas actuaciones judiciales.

Leé más:

Escándalo en “La casa de los sueños”: la versión de Mauro Icardi que contradice a Wanda Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.