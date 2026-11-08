Karlos Arguiñano reveló cómo hace la milanesa napolitana: el secreto del rebozado para que quede crocante y gratinada

La milanesa napolitana es uno de los platos más populares de la cocina argentina, aunque también tiene seguidores en otros países por su combinación de carne empanada, salsa de tomate y queso derretido.

El reconocido chef español Karlos Arguiñano presentó su propia versión de esta receta, con una preparación sencilla que permite conseguir milanesas crocantes por fuera, tiernas por dentro y con una cubierta perfectamente gratinada.

La receta, compartida durante su programa de cocina en Antena 3, utiliza bifes de ternera cortados bien finos y un rebozado que incorpora ajo y perejil al huevo batido. El secreto para conseguir una milanesa bien crocante está en presionar firmemente el pan rallado contra la carne para que el empanado se adhiera de manera uniforme.

Además, Arguiñano recomienda dejar reposar los filetes en la mezcla de huevo durante al menos dos horas en la heladera, un procedimiento opcional que permite intensificar el sabor y ablandar la carne.

Otro detalle importante es la doble cocción. Primero, las milanesas se fríen en aceite caliente hasta quedar doradas de ambos lados. Después, se colocan en una fuente para horno y se cubren con salsa de tomate, jamón cocido y muzzarella.

El gratinado final permite derretir el queso y conseguir una superficie ligeramente dorada, sin prolongar demasiado la cocción de la carne. Arguiñano propone acompañarlas con una ensalada fresca de lechuga para equilibrar el plato.

Comensales 2 Ingredientes 4 filetes de tapa de ternera.

filetes de tapa de ternera. 8 fetas de jamón cocido.

fetas de jamón cocido. 8 fetas de queso mozzarella.

fetas de queso mozzarella. 250 ml salsa de tomate.

ml salsa de tomate. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. 2 huevos.

huevos. Pan rallado para empanar.

Una lechuga.

lechuga. Vinagre.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Pimienta negra.

Perejil.

Procedimiento

1. Pelar y picar finamente los dientes de ajo y colorcalos en un bowl. Agregar los huevos, sal y perejil picado a gusto. Batir bien

2. Calentar un dedo de aceite en una sartén. Cortar los filetes por la mitad, salpimentar y pasarlos primero por el huevo batido y después por el pan rallado. Freirlos de ambos lados hasta que queden dorados y crocantes.

3. Colocar las milanesas en una fuente para horno. Cubrí cada una con una o dos cucharadas de salsa de tomate, agregá una feta de jamón cocido y una de queso muzzarella. Llevá al horno precalentado y gratiná durante unos 5 minutos, hasta que el queso se derrita y tome color.

4. Lavar y cortar la lechuga en trozos. Colocala en un bowl y condimentá con aceite, vinagre y sal a gusto.

5. Servir dos milanesas por porción, acompañadas con la ensalada de lechuga. Decorá el plato con una hoja de perejil.

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