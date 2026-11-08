Después de siete años sin nuevos episodios, The Terror regresó en 2026 con Devil in Silver, una tercera temporada que abandona los escenarios históricos de las entregas anteriores para explorar el horror psicológico y sobrenatural dentro de un hospital psiquiátrico.

La producción tiene 6 capítulos de entre 45 y 50 minutos, se estrenó en mayo en Estados Unidos y en Argentina llegó para esta primavera a la señal AMC, con emisiones semanales, y también disponible en Flow.

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La nueva historia cuenta con Dan Stevens como protagonista y recupera a Ridley Scott como productor ejecutivo. Sin embargo, el director de Alien y Gladiador no dirige los capítulos: esa tarea corresponde a otros realizadores.

De qué trata The Terror: Devil in Silver

La historia sigue a Pepper, un trabajador de mudanzas de Queens que termina internado injustamente en el hospital psiquiátrico New Hyde después de una serie de acontecimientos desafortunados.

Lo que inicialmente parece una detención temporal se transforma en una experiencia aterradora. El protagonista descubre que los pacientes viven bajo condiciones inquietantes y que los médicos ocultan información sobre el funcionamiento de la institución.

La nueva historia recupera a Ridley Scott como productor ejecutivo.

Pepper comienza a sospechar que una presencia sobrenatural habita el hospital, aunque resulta difícil distinguir entre los peligros reales, los abusos institucionales y las experiencias de quienes permanecen encerrados.

Mientras busca recuperar su libertad, debe establecer alianzas con otros internos y enfrentarse a personas que intentan impedir que descubra la verdad.

El tráiler oficial de The Terror: Devil in Silver.

El misterio se desarrolla alrededor de una entidad que parece alimentarse del sufrimiento de los pacientes. La situación obliga al protagonista a confrontar sus propios temores y a cuestionar todo lo que ocurre dentro de New Hyde.

Qué cambia en la tercera temporada de The Terror

La primera temporada, estrenada en 2018, reconstruía una expedición naval británica atrapada en el Ártico durante el siglo XIX. Su historia combinaba acontecimientos históricos con una amenaza sobrenatural.

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La segunda entrega, titulada Infamy y estrenada en 2019, trasladó la acción a una comunidad japonesa-estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, con referencias al encarcelamiento de ciudadanos y residentes de origen japonés.

La tercera temporada cambia los grandes escenarios históricos por un espacio cerrado y contemporáneo, donde el aislamiento depende de una institución y no de condiciones geográficas o conflictos bélicos.

El nuevo enfoque permite abordar cuestiones como el encierro involuntario, los abusos de poder y la vulnerabilidad de las personas que carecen de recursos para defenderse.

La novela que inspiró Devil in Silver

La producción adapta The Devil in Silver, novela publicada en 2012 por el escritor estadounidense Victor LaValle.

La tercera temporada cambia los grandes escenarios históricos por un espacio cerrado y contemporáneo.

El propio autor participó en la adaptación televisiva junto con Chris Cantwell. Ambos asumieron las funciones de guionistas principales y responsables creativos de la temporada.

La combinación de terror sobrenatural y crítica institucional conserva uno de los rasgos centrales de la obra literaria: el miedo no procede únicamente de una posible criatura, sino también de las personas que ejercen el poder.

Cómo es el reparto de The Terror: Devil in Silver