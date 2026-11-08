Figuras argentinas. Juan Palomino, Eleonora Wexler y Valentina Bassi en la película que muestra los obstáculos que atravesó su familia hasta conseguir un reconocimiento que se convirtió en un antecedente para las infancias trans.

Una madre descubre que su hija necesita algo más que comprensión familiar: también debe enfrentar prejuicios sociales e institucionales para que se respete su identidad. Esa es la historia de Yo nena, yo princesa, la película argentina protagonizada por Eleonora Wexler, Juan Palomino y Valentina Bassi.

Estrenada en octubre de 2021, la producción tiene una duración de dos horas. Dirigida por Federico Palazzo, y actualmente se encuentra disponible en Disney+.

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El largometraje adapta el libro autobiográfico de Gabriela Mansilla, madre de Luana, y muestra los obstáculos que atravesó su familia hasta conseguir un reconocimiento que se convirtió en un antecedente para las infancias trans.

De qué trata Yo nena, yo princesa

Gabriela es madre de dos mellizos, Elías y Luana. Desde pequeña, su hija manifiesta que es una niña, aunque al nacer le habían asignado el género masculino.

La protagonista comienza a buscar respuestas cuando advierte el sufrimiento de Luana. Consulta a médicos y psicólogos, pero encuentra profesionales que no comprenden lo que sucede y respuestas que aumentan su incertidumbre.

Yo nena, yo princesa, la película argentina de dos horas disponible en Disney+.

El acompañamiento de Gabriela se convierte en el centro de la historia, especialmente cuando aparecen desacuerdos dentro de la familia y dificultades en la escuela.

Guillermo, el padre, tiene problemas para aceptar la identidad de su hija. Esa situación provoca tensiones en la pareja y obliga a ambos a revisar sus expectativas sobre la crianza.

El tráiler oficial de la película Yo Nena, Yo Princesa.

La película también muestra cómo los prejuicios pueden aparecer en espacios cotidianos, desde una institución educativa hasta una consulta médica.

A medida que avanza el relato, Gabriela comprende que no alcanza con acompañar a Luana en su casa: también necesita conseguir que el Estado reconozca legalmente su identidad.

La historia real de Luana Mansilla

La película se inspira en el caso de Luana Mansilla, conocida públicamente como Lulú, quien en 2013 obtuvo un Documento Nacional de Identidad acorde con su identidad de género.

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Tenía seis años y se convirtió en una de las primeras niñas trans del mundo en conseguir ese reconocimiento mediante un trámite administrativo, sin necesidad de una sentencia judicial.

El caso ocurrió después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género argentina, sancionada en 2012, que reconoce el derecho a la identidad autopercibida.

Cómo se preparó Eleonora Wexler para interpretar a Gabriela

Para construir su personaje, Wexler se reunió con Gabriela Mansilla y sus hijos. Según contó a Agencia Presentes, la visita estaba prevista para una hora, pero terminó extendiéndose durante cuatro.

La actriz buscó comprender las experiencias familiares y los obstáculos que enfrentaron antes de conseguir el reconocimiento de Luana.

Isabella G. C., una niña trans, fue elegida para interpretar a la protagonista, mientras que Juan Palomino asumió el papel del padre.

La película se inspira en el caso de Luana Mansilla, conocida públicamente como Lulú, quien en 2013 obtuvo un Documento Nacional de Identidad acorde con su identidad de género.

El director Federico Palazzo construyó así un drama que combina una experiencia familiar concreta con preguntas sobre la educación, la aceptación y los derechos.

Cómo es el reparto de Yo nena, yo princesa