‘Schumacher 94: Nace una leyenda’ dura 107 minutos y está disponible en Netflix.

Netflix estrenó recientemente ‘Schumacher 94: Nace una leyenda’, un documental que reconstruye la temporada más controvertida de Michael Schumacher en la Fórmula 1: el año de su primer campeonato mundial.

La película, dirigida por Christin Freitag, tiene una duración de 107 minutos. A diferencia del documental biográfico estrenado en 2021, esta producción se concentra exclusivamente en los acontecimientos deportivos y personales de 1994.

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Con imágenes de archivo y testimonios de personas cercanas al piloto, el relato recupera una temporada atravesada por accidentes, sanciones, sospechas técnicas y una definición que todavía genera discusiones entre los seguidores del automovilismo. Entre los protagonistas está Flavio Briatore, quien descubrió a Schumacher en los 90 y ahora es el jefe de Franco Colapinto en Alpíne.

De qué trata ‘Schumacher 94: Nace una leyenda’

En 1994, Schumacher tenía 25 años y competía para Benetton. Después de destacarse durante sus primeras temporadas, comenzó el campeonato como uno de los principales candidatos a disputar el título.

Uno de los aspectos centrales de la película son las controversias que rodearon a Benetton, la escudería con la que el alemán consiguió su primera corona.

Su gran rival era Ayrton Senna, quien había llegado a Williams. Sin embargo, el brasileño murió el 1° de mayo durante el Gran Premio de San Marino, en Imola, un acontecimiento que transformó profundamente aquella temporada.

El documental reconstruye cómo Schumacher avanzó hacia su primer campeonato mundial mientras la Fórmula 1 enfrentaba cuestionamientos sobre la seguridad de sus pilotos.

El tráiler oficial de Schumacher 94: Nace una leyenda, en Netflix.

También muestra el impacto de aquella tragedia en el ambiente deportivo y en el círculo personal del alemán, a través de entrevistas con personas que lo acompañaron durante esos meses.

Las acusaciones de trampa que marcaron la temporada 1994

Uno de los aspectos centrales de la película son las controversias que rodearon a Benetton, la escudería con la que el alemán consiguió su primera corona.

Durante el campeonato, la Federación Internacional del Automóvil investigó irregularidades técnicas y disciplinarias. Entre ellas apareció una función de control de largada en el software del vehículo, aunque no se demostró que hubiera sido utilizada durante las carreras.

Schumacher también recibió una suspensión de dos competencias tras los incidentes relacionados con el Gran Premio de Gran Bretaña. Además, perdió su victoria en Bélgica porque el desgaste de una pieza inferior del automóvil excedía lo permitido.

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La controversia más recordada ocurrió en Australia. El alemán llegó con un punto de ventaja sobre Hill y ambos chocaron cuando el británico intentó superarlo. Los dos abandonaron y Schumacher conservó el campeonato.

En 1994, Schumacher tenía 25 años y competía para Benetton.

El accidente todavía divide opiniones sobre la responsabilidad de cada piloto. Sin embargo, el documental recibió críticas por no profundizar suficientemente en esas polémicas y por la ausencia de una nueva entrevista con Hill.

Quiénes participan en ‘Schumacher 94: Nace una leyenda’

Al tratarse de un documental que se puede ver en el streaming, la propuesta incluye testimonios de personas cercanas a Michael Schumacher. Algunos de los que participan son: