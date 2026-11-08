Los 12 episodios de la segunda temporada de Medusa se pueden disfrutar en Netflix

La serie colombiana Medusa regresó para volver a captar la atención del público internacional. El thriller protagonizado por Juana Acosta y Manolo Cardona continúa la historia de la poderosa familia Hidalgo, cuyos conflictos empresariales y personales desencadenan una nueva serie de amenazas.

Los 12 episodios de la segunda temporada se pueden disfrutar en Netflix, donde pronto pasó a ser una de las producciones más vistas. La ficción combina drama familiar, suspenso y crímenes en una historia ambientada principalmente en Barranquilla, una de las ciudades más importantes de Colombia.

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El regreso también incluye nuevas incorporaciones al elenco y retoma los acontecimientos que quedaron abiertos en la primera entrega.

De qué trata Medusa temporada 2

La historia comienza cuando Bárbara Hidalgo y el detective Danger Carmelo intentan dejar atrás los conflictos que marcaron sus vidas. Sin embargo, un atentado contra Cristian Hidalgo los obliga a regresar a Barranquilla, donde descubren que las amenazas todavía no terminaron.

Karen Martínez, Juan Pablo Urrego, Édgar Vittorino y Andrea Duro se suman al reparto original.

Mientras intenta recuperar la estabilidad de su familia, Bárbara asume nuevamente el control del conglomerado empresarial Medusa, una decisión que la enfrenta con quienes pretenden quedarse con el poder.

Danger, por su parte, continúa investigando una misteriosa amenaza conocida como El Demonio Hidalgo. Sus averiguaciones coinciden con una cadena de asesinatos que genera temor en la ciudad y aumenta el peligro para la protagonista.

El tráiler oficial de Medusa, temporada 2, en Netflix.

A estos acontecimientos se suma el regreso de Esteban Arco, quien sale de prisión decidido a recuperar su fortuna y prestigio. Sus objetivos vuelven a enfrentarlo con los intereses de la empresaria.

El patriarca Damián Hidalgo también participa de la disputa mediante un juicio contra sus hijos, con el que pretende recuperar el control de la compañía.

El éxito internacional de Medusa y los nuevos actores

La segunda temporada consiguió ingresar al Top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix, con 1,5 millón de visualizaciones durante una semana.

La producción también figuró entre las diez más vistas de 26 países y territorios, incluida Argentina, y alcanzó el primer puesto del ranking en Colombia.

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La ficción fue creada por Said Chamie y Claudia Sánchez, producida por TIS Productions y dirigida en esta entrega por Felipe Cano y Liliana Bocanegra.

Las grabaciones se realizaron en Barranquilla, Puerto Colombia, Santa Marta y Bogotá. Entre las locaciones aparecen Barrio Abajo y el Malecón, espacios que aportan una identidad visual reconocible a la historia.

Juana Acosta vuelve a ponerse en la piel de Bárbara Hidalgo.

Una de las novedades es la incorporación de Karen Martínez, Juan Pablo Urrego, Édgar Vittorino y Andrea Duro, quienes se suman al reparto original.

Sus personajes introducen nuevos vínculos y enfrentamientos en una trama donde las relaciones familiares están atravesadas por la ambición y la desconfianza.

Cómo es el reparto de Medusa temporada 2