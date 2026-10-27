La miniserie española de suspenso psicológico inspirada en los relatos del escritor Salvador Gutiérrez Solís.

Una historia publicada en Twitter puede convertirse en una producción audiovisual. Ese es el origen de Los hilos del miedo, la miniserie española de suspenso psicológico inspirada en los relatos del escritor Salvador Gutiérrez Solís, que acumularon millones de visualizaciones en redes sociales.

La ficción que acaba de estrenarse en octubre de 2026 en Amazon Prime Video, es una propuesta que combina terror cotidiano y narraciones independientes. Su desarrollo estuvo a cargo de Sony Pictures International Productions España, en colaboración con jóvenes profesionales de la Escuela Universitaria de Artes TAI.

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La primera temporada consta de 8 episodios de aproximadamente 5 minutos cada uno, por lo que su duración total ronda los 40 minutos. La dirección corresponde a Mey Montero, mientras que Lucía Bussión escribió los guiones a partir de las historias originales.

De qué trata Los hilos del miedo

La serie presenta relatos independientes que comienzan con situaciones aparentemente normales y terminan convirtiéndose en experiencias inquietantes. Cada capítulo desarrolla un conflicto diferente, con personajes que deben enfrentarse a circunstancias inesperadas.

Los hilos del miedo parte de una historia publicada en Twitter.

A diferencia de las producciones tradicionales, no existe una única historia que continúe durante toda la temporada. El formato permite construir tensión y presentar un desenlace en pocos minutos.

Uno de los relatos centrales es El garaje, una historia que parte de un escenario cotidiano para introducir elementos de misterio y suspenso.

El tráiler oficial de la serie Los Hilos del Miedo.

También aparece Número oculto, el primer episodio estrenado en la plataforma, que recupera el interés por los acontecimientos inexplicables y las amenazas que pueden surgir en entornos familiares.

La propuesta utiliza el miedo a lo desconocido y las situaciones cercanas a la vida diaria como principales recursos narrativos.

Del éxito en Twitter a una serie de Prime Video

El proyecto nació de los hilos de terror que Salvador Gutiérrez Solís comenzó a publicar en Twitter, actualmente conocida como X.

Sus relatos utilizan publicaciones encadenadas para desarrollar historias breves, con información que aparece progresivamente y mantiene la incertidumbre hasta el final.

El salto audiovisual comenzó con El garaje, un episodio piloto realizado para dispositivos móviles que alcanzó 28,4 millones de visualizaciones en TikTok, además de más de 262.000 me gusta.

Ese resultado impulsó la colaboración entre Sony Pictures y la Escuela Universitaria de Artes TAI, de Madrid, que incorporó a jóvenes realizadores y técnicos al proyecto.

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La miniserie conserva el espíritu de los relatos originales, aunque introduce modificaciones en sus desarrollos y desenlaces.

El nuevo formato de terror que apuesta por capítulos breves

Una de las particularidades de la producción es su duración. Los episodios fueron diseñados para espectadores acostumbrados a consumir historias cortas desde sus teléfonos.

A diferencia de las producciones tradicionales, no existe una única historia que continúe durante toda la temporada.

En lugar de desarrollar conflictos durante una hora, cada entrega concentra la presentación de los personajes, el suspenso y la resolución en apenas cinco minutos.

La propuesta también representa una oportunidad profesional para estudiantes y egresados de la Escuela Universitaria de Artes TAI, que participaron en diferentes áreas de realización.

Cómo es el reparto de Los hilos del miedo

Algunas de los actores y actrices de la novedosa ficción con micro capítulos son los siguientes: