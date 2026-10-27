Los invitados de Fede Flowers en su cumpleaños (Fotos;: gentileza Fede Flowers/ @fotoalsina)

Fede Flowers, el cronista de LAM, festejó su cumpleaños en un conocido boliche de Belgrano y reunió a varios compañeros de programas, famosos y familiares en el evento al que bautizó como “Flowers Fest”.

Pilar Smith, Anamá Ferreira, Santiago Riva Roy, Claudia Valenzuela, Flor Cabrera, Cecilia Oviedo, Ale Castelo, Nacho Rivarola, Alfonso Oliva, Maru Leone, Nancy Duré, Víctor Hugo Araguas, Jeremías Sierra, Walle Leiva y muchos más.

Los invitados pudieron disfrutar de maquillajes, pista de baile, cabina de luz infinita, cabina de fotos, y varios platos que se fueron sirviendo durante la noche, hasta que el cumpleañeros pudo cortar la torta que le hicieron a imagen y semejanza.

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El cumpleaños de Fede Flowers (Foto: gentileza Fede Flowers / @fotoalsina)

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