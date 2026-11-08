Pan de papa para hamburguesas: la receta casera para lograr pancitos esponjosos y dorados como en las hamburgueserías

El pan de papa para hamburguesas se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las hamburgueserías modernas. Su textura esponjosa, su sabor ligeramente dulce y su superficie dorada lo convierten en una alternativa ideal para acompañar hamburguesas caseras, especialmente las de estilo smash y gourmet.

A diferencia del pan tradicional, esta preparación incorpora puré de papa, un ingrediente que aporta humedad y ayuda a conseguir una miga suave y elástica. Gracias al almidón de la papa, los pancitos mantienen su estructura incluso cuando entran en contacto con los jugos de la carne, el queso derretido y los aderezos.

Según explica Cucinare, el secreto para conseguir un resultado similar al de las hamburgueserías está en utilizar un puré seco y frío, incorporar la manteca después del primer amasado y respetar los tiempos de levado. Además, un pincelado final con manteca derretida permite obtener el brillo característico de los panes de panadería.

Comensales 6 Ingredientes Para la masa 500 g harina 000.

g harina 000. 125 g puré de papa seco y frío.

g puré de papa seco y frío. 125 cc agua tibia.

cc agua tibia. 25 g levadura fresca.

g levadura fresca. 40 g azúcar.

g azúcar. 2 huevos.

huevos. 30 g manteca a punto pomada.

g manteca a punto pomada. 10 g sal fina. Para la doradura Un huevo.

huevo. Una cucharada de leche.

cucharada de leche. 20 g manteca derretida para el acabado final.

g manteca derretida para el acabado final. Una pizca sal y azúcar.

pizca sal y azúcar. Semillas de sésamo blanco o negro (opcional).

Una de las comidas más populares en Argentina y en el mundo. (Foto: Unsplash)

Procedimiento

1. Preparar el puré de papa: Cocinar las papas enteras y con cáscara en agua hirviendo o al horno hasta que estén tiernas. Pelarlas mientras están calientes, pisarlas hasta conseguir un puré sin grumos y dejarlo enfriar completamente.

2. Realizar el amasado inicial: Colocar en un bowl la harina, el azúcar, la sal y el puré frío. Incorporar los dos huevos y el agua tibia con la levadura disuelta. Amasar entre 8 y 10 minutos hasta obtener una preparación homogénea.

3. Incorporar la manteca: Añadir la manteca blanda y continuar amasando durante 5 a 7 minutos. Aunque inicialmente la masa pierda consistencia, seguir trabajando hasta que quede lisa, elástica y ligeramente pegajosa.

4. Realizar el primer levado: Formar un bollo, colocarlo en un recipiente ligeramente aceitado y cubrirlo. Dejar reposar en un ambiente cálido durante una hora o hasta que duplique su volumen.

5. Dividir y formar los panes: Presionar suavemente la masa para eliminar parte del gas acumulado. Separar porciones de 90 a 100 gramos y formar bollos redondos, procurando que la superficie quede bien tensa.

6. Realizar el segundo levado: Distribuir los bollos sobre una placa con papel manteca, separados unos 4 centímetros. Aplastarlos ligeramente, cubrirlos y dejarlos crecer durante 45 minutos. Pincelar con el huevo batido mezclado con la leche, una pizca de sal y azúcar.

7. Hornear con vapor: Cocinar en horno precalentado a 190 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén dorados. Para favorecer una miga tierna, colocar una asadera con agua hirviendo en la parte inferior del horno durante los primeros 5 minutos.

8. Dar el acabado final: Apenas salgan del horno, pincelar la superficie de los panes con manteca derretida para aportar brillo y suavidad. Dejarlos enfriar sobre una rejilla antes de cortarlos.

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