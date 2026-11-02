Hamburguesas deconstruidas: Ailu Tokman reveló una forma diferente de prepararlas y su secreto para aprovechar el pan

Las hamburguesas caseras son una de las comidas favoritas para compartir en familia o con amigos. Aunque la preparación tradicional nunca falla, existen alternativas que permiten combinar los mismos sabores en presentaciones diferentes, sin necesidad de complicarse demasiado en la cocina.

En esta oportunidad, Ailu Tokman, reconocida por sus recetas en redes sociales, compartió una propuesta que transforma la clásica hamburguesa en una versión deconstruida. La idea consiste en utilizar los ingredientes habituales de esta comida, pero con una presentación distinta.

La preparación lleva carne picada, pan de hamburguesa, cebolla, queso cheddar, panceta y ketchup. Además, permite aprovechar los panes de una manera diferente a la habitual, convirtiéndolos en parte fundamental de la receta.

Comensales 5 Ingredientes 5 panes de hamburguesa.

panes de hamburguesa. 400 gramos de carne picada.

gramos de carne picada. Una cebolla.

cebolla. Ketchup, cantidad a gusto.

Queso cheddar, cantidad a gusto.

100 gramos de panceta.

Procedimiento

Preparar los ingredientes: cortar la cebolla en trozos pequeños y dividir la panceta en tiras o cubitos. Cocinar la panceta: colocarla en una sartén caliente y dorarla hasta que quede crocante. Retirar y reservar. Saltear la : utilizar la misma sartén para cocinarla hasta que esté tierna y ligeramente dorada. cebolla : utilizar la misma sartén para cocinarla hasta que esté tierna y ligeramente dorada. Incorporar la carne picada: agregarla a la sartén y cocinarla mientras se separa con una cuchara, hasta que esté completamente cocida. Sumar el queso cheddar: distribuirlo sobre la carne caliente para que se derrita y se integre con el resto de los ingredientes. Aprovechar los panes: cortarlos en trozos y tostarlos ligeramente en una sartén o en el horno, utilizando tanto la parte superior como la inferior. Armar las hamburguesas deconstruidas: distribuir el pan tostado en una fuente, incorporar la mezcla de carne y cheddar, agregar la panceta crocante y terminar con ketchup a gusto.

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