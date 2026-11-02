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Colita de cuadril rellena a la parrilla con queso, panceta y morrones de colores: la receta “bomba” del uruguayo Ale Acland

El cocinero compartió una preparación ideal para sorprender en un asado, con un truco para evitar que el queso se escape en la cocción.

Colita de cuadril rellena con provolone y morrón. Foto: generada con IA
Colita de cuadril rellena con provolone y morrón. Foto: generada con IA

La colita de cuadril rellena a la parrilla es una alternativa para quienes buscan salir del asado tradicional y preparar un corte de carne con mucho sabor. El chef uruguayo Ale Acland compartió una receta que combina queso provolone, panceta, morrones de colores y cebolla.

La preparación se destaca por su relleno abundante y una técnica sencilla que permite cocinar la carne sin que pierda sus ingredientes. El secreto consiste en hacer un bolsillo profundo en la colita de cuadril y cerrarlo con escarbadientes en forma de cruz.

“¡Quedó impresionante!”, aseguró Acland al mostrar el resultado de esta receta que requiere aproximadamente 40 minutos de cocción a la parrilla, con 20 minutos de cada lado, según las indicaciones del cocinero.

Comensales
4

Ingredientes

  • Una colita de cuadril entera.
  • Queso provolone, cantidad necesaria para rellenar.
  • Panceta cortada en cubos grandes.
  • Morrones de diferentes colores.
  • Una cebolla.
  • Sal a gusto.
  • Escarbadientes para cerrar la carne.

Procedimiento

  1. Preparar los vegetales: cortar los morrones de colores en tiras finas y la cebolla en trozos que puedan introducirse fácilmente en la carne.
  2. Cortar la panceta: dividirla en cubos grandes para incorporarla al relleno.
  3. Abrir la colita de cuadril: con un cuchillo afilado, realizar un corte profundo en uno de los extremos para formar un bolsillo. Es importante avanzar lo máximo posible sin perforar los bordes.
  4. Incorporar el relleno: colocar dentro de la carne los morrones, la cebolla, los cubos de panceta y una cantidad generosa de queso provolone.
  5. Compactar los ingredientes: presionar el relleno hacia el interior para aprovechar el espacio y evitar que queden huecos.
  6. Cerrar la carne: utilizar escarbadientes colocados en forma de cruz para asegurar la abertura e impedir que el queso se escape durante la cocción.
  7. Condimentar: agregar sal sobre la superficie de la colita de cuadril.
  8. Llevar a la parrilla: colocar la carne primero del lado de la grasa y cocinar durante aproximadamente 20 minutos.
  9. Dar vuelta: cocinar otros 20 minutos del lado contrario, controlando que la carne alcance el punto de cocción deseado.
  10. Retirar y servir: dejar reposar unos minutos, quitar los escarbadientes y cortar en rodajas para que se vea el relleno de queso, panceta y vegetales.

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