Colita de cuadril rellena a la parrilla con queso, panceta y morrones de colores: la receta “bomba” del uruguayo Ale Acland

Colita de cuadril rellena con provolone y morrón. Foto: generada con IA

La colita de cuadril rellena a la parrilla es una alternativa para quienes buscan salir del asado tradicional y preparar un corte de carne con mucho sabor. El chef uruguayo Ale Acland compartió una receta que combina queso provolone, panceta, morrones de colores y cebolla.

La preparación se destaca por su relleno abundante y una técnica sencilla que permite cocinar la carne sin que pierda sus ingredientes. El secreto consiste en hacer un bolsillo profundo en la colita de cuadril y cerrarlo con escarbadientes en forma de cruz.

“¡Quedó impresionante!”, aseguró Acland al mostrar el resultado de esta receta que requiere aproximadamente 40 minutos de cocción a la parrilla, con 20 minutos de cada lado, según las indicaciones del cocinero.

Comensales 4 Ingredientes Una colita de cuadril entera.

colita de cuadril entera. Queso provolone, cantidad necesaria para rellenar.

Panceta cortada en cubos grandes.

Morrones de diferentes colores.

Una cebolla.

cebolla. Sal a gusto.

Escarbadientes para cerrar la carne.

Procedimiento

Preparar los vegetales: cortar los morrones de colores en tiras finas y la cebolla en trozos que puedan introducirse fácilmente en la carne. Cortar la panceta: dividirla en cubos grandes para incorporarla al relleno. Abrir la colita de cuadril: con un cuchillo afilado, realizar un corte profundo en uno de los extremos para formar un bolsillo. Es importante avanzar lo máximo posible sin perforar los bordes. Incorporar el relleno: colocar dentro de la carne los : colocar dentro de la carne los morrones , la cebolla, los cubos de panceta y una cantidad generosa de queso provolone. Compactar los ingredientes: presionar el relleno hacia el interior para aprovechar el espacio y evitar que queden huecos. Cerrar la carne: utilizar escarbadientes colocados en forma de cruz para asegurar la abertura e impedir que el queso se escape durante la cocción. Condimentar: agregar sal sobre la superficie de la colita de cuadril. Llevar a la parrilla: colocar la carne primero del lado de la grasa y cocinar durante aproximadamente 20 minutos. Dar vuelta: cocinar otros 20 minutos del lado contrario, controlando que la carne alcance el punto de cocción deseado. Retirar y servir: dejar reposar unos minutos, quitar los escarbadientes y cortar en rodajas para que se vea el relleno de queso, panceta y vegetales.

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