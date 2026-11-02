Lee tu horóscopo diario del 2 de noviembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna menguante te invita a soltar tensiones y revisar emociones que afectan tus vínculos. Conversar sobre confianza e intimidad puede ayudarte a cerrar conflictos y recuperar serenidad.

Tauro : La Luna menguante pone el foco en acuerdos de pareja que necesitan ajustes. Escuchar sin aferrarte al pasado y expresar tus límites puede ayudarte a recuperar equilibrio y confianza mutua.

Géminis : La Luna menguante te anima a revisar hábitos que desgastan tus relaciones. Ordenar tus tiempos, cuidar los detalles y hablar con sinceridad puede devolver mayor armonía a tu vida afectiva.

Cáncer : La Luna menguante favorece una pausa para comprender tus deseos románticos. Soltar expectativas que ya no te representan puede ayudarte a disfrutar del amor con mucha mayor autenticidad.

Leo : La Luna menguante despierta emociones familiares que necesitan atención. Hablar de asuntos pendientes sin orgullo y crear espacios de calma puede fortalecer la intimidad y la buena convivencia.

Virgo : La Luna menguante te invita a revisar palabras y mensajes que causaron confusión. Escuchar con paciencia y aclarar lo que sientes puede cerrar malentendidos y fortalecer todos tus vínculos.

Libra : La Luna menguante te anima a revisar cuánto das y recibes en tus relaciones. Reconocer tu valor y poner límites con serenidad puede ayudarte a construir un amor más justo, sano y estable.

Escorpio : La Luna menguante te invita a dejar atrás actitudes que ya no reflejan quién eres. Reconocer tus emociones y expresar tus deseos con honestidad puede renovar tu forma de amar con libertad.

Sagitario : La Luna menguante favorece el descanso emocional y el cierre de historias pendientes. Escuchar tu intuición sin idealizar el pasado puede ayudarte a recuperar mayor claridad en el amor.

Capricornio : La Luna menguante te invita a revisar amistades y expectativas sobre el futuro amoroso. Soltar vínculos que perdieron sentido puede abrir espacio para conexiones nuevas y más sinceras.

Acuario : La Luna menguante te anima a equilibrar tus metas con el tiempo que dedicas al amor. Revisar prioridades y hablar de compromisos puede ayudarte a recuperar cercanía y comprensión mutua.