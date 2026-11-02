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No es un avocado toast: Ximena Sáenz reveló cómo hacer un sándwich de palta y huevo frito irresistible

La cocinera compartió una receta fresca y fácil de preparar que combina vegetales, un aderezo cremoso y un huevo frito con la yema irresistible.

El sándwich de Jimena Monteverde que le compite al Avocado Toast. Foto: IA
El sándwich de Jimena Monteverde que le compite al Avocado Toast. Foto: IA

El sándwich de palta y huevo frito es una alternativa para quienes buscan un desayuno, almuerzo o merienda diferente, sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La cocinera Ximena Sáenz compartió una receta que combina ingredientes frescos con un aderezo casero y un toque picante opcional.

A diferencia del clásico avocado toast, esta preparación utiliza dos rebanadas de pan de masa madre, espinaca, rúcula, palta y huevo frito. La combinación permite disfrutar de distintas texturas, con el contraste entre los vegetales frescos, el pan esponjoso y la cremosidad de la yema.

Si hay algo que me gusta hacer en verano son preparaciones frescas que acompañen a toda hora”, explicó Sáenz al presentar su propuesta. Además, destacó la importancia de utilizar un buen pan y sumar un huevo cuya yema se derrame al cortarlo.

Comensales
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Ingredientes

Para el sandwich

  • Una palta.
  • Un huevo.
  • 2 rebanadas de pan de masa madre.
  • Espinaca fresca, cantidad necesaria.
  • Rúcula fresca, cantidad necesaria.
  • Manteca para cocinar el huevo.
  • Salsa picante tipo sriracha (opcional).

Para el aderezo y la vinagreta

  • Yogur natural.
  • Perejil.
  • Jugo de limón.
  • Aceite de oliva.
  • Sal a gusto.

Procedimiento

  1. Cocinar el huevo: colocar un poco de manteca en una sartén y freír el huevo hasta que la clara esté cocida, procurando mantener la yema líquida.
  2. Preparar el aderezo: mezclar el yogur natural con sal y perejil picado hasta obtener una crema homogénea.
  3. Hacer la vinagreta: combinar jugo de limón, aceite de oliva y una pizca de sal.
  4. Preparar el pan: tomar las dos rebanadas de pan de masa madre y untar sus caras interiores con la crema de yogur.
  5. Agregar los vegetales: distribuir las hojas frescas de espinaca y rúcula sobre una de las rebanadas y condimentarlas con la vinagreta de limón.
  6. Incorporar la palta: cortarla en rodajas y colocarla sobre los vegetales.
  7. Sumar el huevo frito: acomodarlo cuidadosamente sobre el relleno para evitar que se rompa la yema.
  8. Dar el toque final: agregar unas gotas de salsa picante, si se desea, y cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan.

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