No es un avocado toast: Ximena Sáenz reveló cómo hacer un sándwich de palta y huevo frito irresistible

El sándwich de palta y huevo frito es una alternativa para quienes buscan un desayuno, almuerzo o merienda diferente, sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La cocinera Ximena Sáenz compartió una receta que combina ingredientes frescos con un aderezo casero y un toque picante opcional.
A diferencia del clásico avocado toast, esta preparación utiliza dos rebanadas de pan de masa madre, espinaca, rúcula, palta y huevo frito. La combinación permite disfrutar de distintas texturas, con el contraste entre los vegetales frescos, el pan esponjoso y la cremosidad de la yema.
“Si hay algo que me gusta hacer en verano son preparaciones frescas que acompañen a toda hora”, explicó Sáenz al presentar su propuesta. Además, destacó la importancia de utilizar un buen pan y sumar un huevo cuya yema se derrame al cortarlo.
Ingredientes
Para el sandwich
- Una palta.
- Un huevo.
- 2 rebanadas de pan de masa madre.
- Espinaca fresca, cantidad necesaria.
- Rúcula fresca, cantidad necesaria.
- Manteca para cocinar el huevo.
- Salsa picante tipo sriracha (opcional).
Para el aderezo y la vinagreta
- Yogur natural.
- Perejil.
- Jugo de limón.
- Aceite de oliva.
- Sal a gusto.
Procedimiento
- Cocinar el huevo: colocar un poco de manteca en una sartén y freír el huevo hasta que la clara esté cocida, procurando mantener la yema líquida.
- Preparar el aderezo: mezclar el yogur natural con sal y perejil picado hasta obtener una crema homogénea.
- Hacer la vinagreta: combinar jugo de limón, aceite de oliva y una pizca de sal.
- Preparar el pan: tomar las dos rebanadas de pan de masa madre y untar sus caras interiores con la crema de yogur.
- Agregar los vegetales: distribuir las hojas frescas de espinaca y rúcula sobre una de las rebanadas y condimentarlas con la vinagreta de limón.
- Incorporar la palta: cortarla en rodajas y colocarla sobre los vegetales.
- Sumar el huevo frito: acomodarlo cuidadosamente sobre el relleno para evitar que se rompa la yema.
- Dar el toque final: agregar unas gotas de salsa picante, si se desea, y cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan.
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