No es un avocado toast: Ximena Sáenz reveló cómo hacer un sándwich de palta y huevo frito irresistible

El sándwich de Jimena Monteverde que le compite al Avocado Toast. Foto: IA

El sándwich de palta y huevo frito es una alternativa para quienes buscan un desayuno, almuerzo o merienda diferente, sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La cocinera Ximena Sáenz compartió una receta que combina ingredientes frescos con un aderezo casero y un toque picante opcional.

A diferencia del clásico avocado toast, esta preparación utiliza dos rebanadas de pan de masa madre, espinaca, rúcula, palta y huevo frito. La combinación permite disfrutar de distintas texturas, con el contraste entre los vegetales frescos, el pan esponjoso y la cremosidad de la yema.

“Si hay algo que me gusta hacer en verano son preparaciones frescas que acompañen a toda hora”, explicó Sáenz al presentar su propuesta. Además, destacó la importancia de utilizar un buen pan y sumar un huevo cuya yema se derrame al cortarlo.

Comensales 1 Ingredientes Para el sandwich Una palta.

palta. Un huevo.

huevo. 2 rebanadas de pan de masa madre.

rebanadas de pan de masa madre. Espinaca fresca, cantidad necesaria.

Rúcula fresca, cantidad necesaria.

Manteca para cocinar el huevo.

Salsa picante tipo sriracha (opcional). Para el aderezo y la vinagreta Yogur natural.

Perejil.

Jugo de limón.

Aceite de oliva.

Sal a gusto.

Procedimiento

Cocinar el huevo: colocar un poco de manteca en una sartén y freír el huevo hasta que la clara esté cocida, procurando mantener la yema líquida. Preparar el aderezo: mezclar el yogur natural con sal y perejil picado hasta obtener una crema homogénea. Hacer la vinagreta: combinar jugo de limón, aceite de oliva y una pizca de sal. Preparar el pan: tomar las dos rebanadas de pan de masa madre y untar sus caras interiores con la crema de yogur. Agregar los vegetales: distribuir las hojas frescas de : distribuir las hojas frescas de espinaca y rúcula sobre una de las rebanadas y condimentarlas con la vinagreta de limón. Incorporar la palta: cortarla en rodajas y colocarla sobre los vegetales. Sumar el huevo frito: acomodarlo cuidadosamente sobre el relleno para evitar que se rompa la yema. Dar el toque final: agregar unas gotas de salsa picante, si se desea, y cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan.

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