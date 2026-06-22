Paella para el Día del Padre, una de las recetas más queridas de Ximena Sáenz

La paella ocupa un lugar especial en la cocina y en la memoria afectiva de Ximena Sáenz. La cocinera contó en sus redes sociales que se trata de uno de sus platos favoritos porque le recuerda a su padre, Roberto Lázaro Sáenz, una figura central en su vida y en su historia gastronómica. Por eso, cada vez que la prepara, siente que vuelve a conectarse con él a través de los sabores y los recuerdos compartidos.
Según relató, su papá había nacido en Maza, provincia de Buenos Aires, y se había criado en Macachín, La Pampa, una región donde el pescado y los mariscos no formaban parte de la vida cotidiana. Sin embargo, era un apasionado de la paella y de la cocina española. Todos los sábados llevaba a su familia a comer paella, gambas al ajillo y rabas, una costumbre que marcó la infancia de Ximena y de sus hermanos, quienes crecieron incorporando sabores de mar con total naturalidad.
Para la chef, preparar este plato es mucho más que cocinar. Es una forma de homenajear a su padre, recordar las enseñanzas que le dejó y mantener viva una conexión emocional que atraviesa generaciones. “Hoy, para mí, hacer paella es una carta de amor a mi papá”, escribió. En esta versión, simplificada para hacer en casa, combina calamares y langostinos para lograr una receta sabrosa, rendidora y perfecta para compartir en una mesa familiar, especialmente en una fecha tan significativa como el Día del Padre.
Ingredientes
- 6 langostinos con cabeza
- 500 g calamar
- 2 cebollas
- 3 dientes de ajo
- Un morrón
- Un tomate perita
- 250 g arroz bomba
- Una cápsula de azafrán
- 2 cucharadas de pimentón
- Caldo caliente, cantidad necesaria
- Perejil picado
- Sal
- Aceite de oliva
Procedimiento
- Dorar los langostinos enteros en una paellera o sartén amplia con un poco de aceite de oliva durante un minuto de cada lado. Retirar y reservar para utilizar al final de la cocción.
- En la misma paellera, cocinar los calamares con aceite de oliva. Incorporar la cebolla, el ajo, el morrón y el tomate cortados en brunoise. Salar y cocinar durante unos minutos hasta que los vegetales comiencen a ablandarse.
- Agregar el azafrán, el pimentón y el caldo caliente, utilizando aproximadamente tres veces el volumen del arroz. Cuando rompa hervor, incorporar el arroz, distribuirlo de manera uniforme y dejar cocinar. Durante los primeros ocho minutos se recomienda mantener un fuego más intenso y luego bajarlo durante otros 10 a 12 minutos.
- Una vez que el arroz esté cocido, acomodar los langostinos reservados sobre la superficie. Si se desea, se puede completar con tiras de morrón asado, arvejas o chauchas. Finalizar con perejil picado y servir de inmediato.
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