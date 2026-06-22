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Paella para el Día del Padre, una de las recetas más queridas de Ximena Sáenz

Paella del Día del Padre, por Ximena Sáenz.
Paella del Día del Padre, por Ximena Sáenz. Foto: montaje

La paella ocupa un lugar especial en la cocina y en la memoria afectiva de Ximena Sáenz. La cocinera contó en sus redes sociales que se trata de uno de sus platos favoritos porque le recuerda a su padre, Roberto Lázaro Sáenz, una figura central en su vida y en su historia gastronómica. Por eso, cada vez que la prepara, siente que vuelve a conectarse con él a través de los sabores y los recuerdos compartidos.

Según relató, su papá había nacido en Maza, provincia de Buenos Aires, y se había criado en Macachín, La Pampa, una región donde el pescado y los mariscos no formaban parte de la vida cotidiana. Sin embargo, era un apasionado de la paella y de la cocina española. Todos los sábados llevaba a su familia a comer paella, gambas al ajillo y rabas, una costumbre que marcó la infancia de Ximena y de sus hermanos, quienes crecieron incorporando sabores de mar con total naturalidad.

Para la chef, preparar este plato es mucho más que cocinar. Es una forma de homenajear a su padre, recordar las enseñanzas que le dejó y mantener viva una conexión emocional que atraviesa generaciones. “Hoy, para mí, hacer paella es una carta de amor a mi papá”, escribió. En esta versión, simplificada para hacer en casa, combina calamares y langostinos para lograr una receta sabrosa, rendidora y perfecta para compartir en una mesa familiar, especialmente en una fecha tan significativa como el Día del Padre.

Comensales
4

Ingredientes

  • 6 langostinos con cabeza
  • 500 g calamar
  • 2 cebollas
  • 3 dientes de ajo
  • Un morrón
  • Un tomate perita
  • 250 g arroz bomba
  • Una cápsula de azafrán
  • 2 cucharadas de pimentón
  • Caldo caliente, cantidad necesaria
  • Perejil picado
  • Sal
  • Aceite de oliva

Procedimiento

  1. Dorar los langostinos enteros en una paellera o sartén amplia con un poco de aceite de oliva durante un minuto de cada lado. Retirar y reservar para utilizar al final de la cocción.
  2. En la misma paellera, cocinar los calamares con aceite de oliva. Incorporar la cebolla, el ajo, el morrón y el tomate cortados en brunoise. Salar y cocinar durante unos minutos hasta que los vegetales comiencen a ablandarse.
  3. Agregar el azafrán, el pimentón y el caldo caliente, utilizando aproximadamente tres veces el volumen del arroz. Cuando rompa hervor, incorporar el arroz, distribuirlo de manera uniforme y dejar cocinar. Durante los primeros ocho minutos se recomienda mantener un fuego más intenso y luego bajarlo durante otros 10 a 12 minutos.
  4. Una vez que el arroz esté cocido, acomodar los langostinos reservados sobre la superficie. Si se desea, se puede completar con tiras de morrón asado, arvejas o chauchas. Finalizar con perejil picado y servir de inmediato.

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