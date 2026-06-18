Carrot cake con harina integral: la receta de Ximena Sáenz para que quede húmeda y liviana

La torta de zanahoria es uno de los clásicos de la pastelería casera por su textura húmeda y su sabor suave. En esta oportunidad, la cocinera Ximena Sáenz compartió una receta elaborada con harina 100% integral, que aporta más fibra y una miga liviana sin resignar esponjosidad.
El secreto de esta preparación está en la combinación de zanahoria fresca rallada, aceite de girasol y azúcar mascabo, ingredientes que ayudan a conservar la humedad de la torta durante varios días. Además, la ralladura de naranja y la canela le suman aroma y profundidad de sabor.
Para completar el postre, la chef propone una cobertura a base de queso crema, manteca y chocolate blanco, ideal para lograr un acabado cremoso y delicado.
Ingredientes
Para la torta
- 220 g azúcar mascabo
- 4 huevos
- 4 zanahorias ralladas
- 240 g aceite de girasol
- 220 g harina 100% integral
- 2 cucharaditas de canela
- Una cucharadita de polvo para hornear
- Ralladura de naranja, a gusto
- Sal, a gusto
Para la cobertura
- 80 g manteca pomada
- 50 g azúcar impalpable (aproximadamente)
- 300 g queso crema firme
- 120 g chocolate blanco
Procedimiento para el carrot cake integral de Ximena Sáenz
- Batir los huevos junto con el azúcar mascabo hasta obtener una mezcla espumosa.
- Incorporar el aceite de girasol en forma de hilo, mientras se continúa mezclando para que emulsione correctamente.
- Rallar las zanahorias y agregar la ralladura de una naranja. Reservar.
- En otro recipiente, mezclar la harina integral, la canela, la sal y el polvo para hornear.
- Integrar primero la zanahoria rallada al batido y luego sumar los ingredientes secos.
- Volcar la preparación en un molde enmantecado y forrado con papel manteca de 22 o 24 centímetros de diámetro.
- Cocinar en horno precalentado a 170°C durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
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