Carrot cake con harina integral: la receta de Ximena Sáenz para que quede húmeda y liviana

La torta de zanahoria es uno de los clásicos de la pastelería casera por su textura húmeda y su sabor suave. En esta oportunidad, la cocinera Ximena Sáenz compartió una receta elaborada con harina 100% integral, que aporta más fibra y una miga liviana sin resignar esponjosidad.

El secreto de esta preparación está en la combinación de zanahoria fresca rallada, aceite de girasol y azúcar mascabo, ingredientes que ayudan a conservar la humedad de la torta durante varios días. Además, la ralladura de naranja y la canela le suman aroma y profundidad de sabor.

Para completar el postre, la chef propone una cobertura a base de queso crema, manteca y chocolate blanco, ideal para lograr un acabado cremoso y delicado.

Comensales 4 Ingredientes Para la torta 220 g azúcar mascabo

g azúcar mascabo 4 huevos

huevos 4 zanahorias ralladas

zanahorias ralladas 240 g aceite de girasol

g aceite de girasol 220 g harina 100% integral

g harina 100% integral 2 cucharaditas de canela

cucharaditas de canela Una cucharadita de polvo para hornear

cucharadita de polvo para hornear Ralladura de naranja, a gusto

Sal, a gusto Para la cobertura 80 g manteca pomada

g manteca pomada 50 g azúcar impalpable (aproximadamente)

g azúcar impalpable (aproximadamente) 300 g queso crema firme

g queso crema firme 120 g chocolate blanco

Carrot Cake con la receta de Ximena Sáenz. Instagram Ximena Sáenz.

Procedimiento para el carrot cake integral de Ximena Sáenz

Batir los huevos junto con el azúcar mascabo hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el aceite de girasol en forma de hilo, mientras se continúa mezclando para que emulsione correctamente. Rallar las zanahorias y agregar la ralladura de una naranja. Reservar. , la canela, la sal y el polvo para hornear. En otro recipiente, mezclar la harina integral Integrar primero la zanahoria rallada al batido y luego sumar los ingredientes secos. Volcar la preparación en un molde enmantecado y forrado con papel manteca de 22 o 24 centímetros de diámetro. Cocinar en horno precalentado a 170°C durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

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