Linda Blair, la actriz que alcanzó la fama mundial por interpretar a Regan MacNeil en El Exorcista, debió enfrentar una inspección oficial en la propiedad donde funciona su refugio de animales, en el condado de Los Ángeles. El procedimiento se realizó luego de que las autoridades recibieran reportes sobre una supuesta operación de alojamiento canino con más de 100 perros.

Lejos de tratarse de una causa por maltrato animal, el operativo estuvo relacionado con cuestiones administrativas vinculadas a los permisos del establecimiento, donde la actriz desarrolla desde hace años tareas de rescate de animales y cuidado de perros a través de una organización sin fines de lucro.

Linda Blair. Crédito: Instagram

POR QUÉ INSPECCIONARON EL REFUGIO DE LINDA BLAIR

La inspección tuvo lugar el 31 de julio y estuvo encabezada por el Departamento de Cuidado y Control Animal junto con el área de Planificación Regional del condado de Los Ángeles.

Según informaron las autoridades, el objetivo era verificar las instalaciones utilizadas como refugio canino, luego de constatar que las licencias correspondientes habían vencido el año pasado y que los intentos previos de contacto con la propietaria no habían prosperado.

Durante el procedimiento, los inspectores revisaron el estado de los animales, las condiciones de seguridad del lugar y el cumplimiento de las normativas locales. Linda Blair permaneció en la propiedad durante toda la jornada y colaboró con los funcionarios.

Linda y el personaje que la hizo famosa. (Foto: Instagram/thereallindablair)

Tras la evaluación, ningún perro fue retirado del refugio y no se registraron medidas de urgencia sobre los animales.

EL DESCARGO DE LINDA BLAIR

A través de sus redes sociales, Linda Blair explicó que la inspección fue una “visita sorpresa” realizada en medio de una jornada de altas temperaturas y aseguró que la situación responde únicamente a cuestiones administrativas.

Uno de los tantos posteos que comparte Linda Blair sobre animales rescatados. (Foto: Instagram/@thereallindablair)

La actriz señaló que deberá completar algunos trámites y presentar documentación adicional para regularizar el funcionamiento del refugio de perros. Además, reveló que se encuentra buscando una nueva propiedad que le permita ampliar el trabajo educativo y continuar con el rescate de animales.

Blair también aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo de sus seguidores y reiteró cuál es su principal objetivo desde hace años: continuar dedicando sus esfuerzos al bienestar animal y al rescate de perros abandonados.

“Prefiero seguir adelante”, expresó la intérprete, antes de cerrar su publicación con un mensaje dirigido a la comunidad: “Manténganse a salvo, salven vidas y apoyen el rescate de animales, porque todos estamos luchando por salvar vidas”.