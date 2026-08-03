Nico Vázquez fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y grandes figuras del mundo del espectáculo.
Nico Vázquez celebró el reconocimiento junto a su familia y famosos
Durante el evento, Nico Vázquez estuvo acompañado por su novia, Dai Fernández, además de sus padres y su hermana, quienes compartieron junto a él un momento cargado de emoción.
También estuvieron presentes importantes personalidades del espectáculo, entre ellos Adrián Suar, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa y Mercedes Oviedo, quienes se acercaron para acompañar al actor en esta jornada especial.
El homenaje musical de Germán “Tripa” Tripel
Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el homenaje realizado por Germán “Tripa” Tripel, quien emocionó a todos los presentes al interpretar el tema principal de “Rocky”, una canción vinculada a uno de los grandes éxitos teatrales protagonizados por Nico Vázquez.