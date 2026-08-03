Nico Vázquez fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y grandes figuras del mundo del espectáculo.

Nico Vázquez Por: MOVILPRESS





Nico Vázquez Por: MOVILPRESS





Los padres y la hermana de Nico Vázquez Por: MOVILPRESS





Nico Vázquez y Dai Fernández

Nico Vázquez y Dai Fernández

Nico Vázquez y Dai Fernández

Nico Vázquez celebró el reconocimiento junto a su familia y famosos

Durante el evento, Nico Vázquez estuvo acompañado por su novia, Dai Fernández, además de sus padres y su hermana, quienes compartieron junto a él un momento cargado de emoción.

Benjamín Rojas

Georgina Barbarossa Por: MOVILPRESS

Belu Lucius Por: MOVILPRESS

Mercedes Oviedo

Benjamín Amadeo

Dai Fernández Por: MOVILPRESS

Nico Vázquez con Gustavo Yankelevich y Adrián Suar Por: MOVILPRESS

También estuvieron presentes importantes personalidades del espectáculo, entre ellos Adrián Suar, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa y Mercedes Oviedo, quienes se acercaron para acompañar al actor en esta jornada especial.

El homenaje musical de Germán “Tripa” Tripel

Nico Vázquez y Tripa Por: MOVILPRESS

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el homenaje realizado por Germán “Tripa” Tripel, quien emocionó a todos los presentes al interpretar el tema principal de “Rocky”, una canción vinculada a uno de los grandes éxitos teatrales protagonizados por Nico Vázquez.