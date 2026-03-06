Jimena Monteverde volvió a demostrar en La cocina rebelde que cocinar sano no tiene por qué ser complicado. Esta vez, la conductora compartió su receta de pan integral casero: pocos ingredientes, técnica simple y un resultado que sorprende.

Una preparación ideal para quienes quieren incorporar opciones más nutritivas a la mesa del día a día, sin renunciar al sabor ni perder tiempo en la cocina.

EL SECRETO ESTÁ EN LA HARINA Y LA HIDRATACIÓN

El primer gran tip de Jimena Monteverde apunta directamente a la textura. A la harina integral le suma sal y miel para hidratar la fibra desde el arranque. “Así no tengo que ponerle más grasa para que quede húmedo y además le va a dar un toquecito más dulce”, explicó la cocinera en el programa.

A eso le agrega tres o cuatro cucharaditas de aceite, un detalle que marca la diferencia en el resultado final.

LA LEVADURA, UN PASO QUE NO SE PUEDE SALTEAR

Otro punto clave de la receta es la levadura: Jimena la disuelve aparte en agua antes de incorporarla a la preparación. El pan integral, a diferencia del pan blanco, necesita más hidratación para quedar tierno. Esa humedad extra es lo que garantiza que no resulte seco ni pesado al comer.

pan casero (Foto: Unsplash)

“Va a quedar una masa blandita, debido al líquido que, al cocinarse, la fibra lo absorbe y eso hace que no quede seco”, aclaró la conductora. No hay que alarmarse si la masa parece demasiado húmeda: esa consistencia es exactamente la buscada.

EL PASO A PASO FINAL

Una vez integrados todos los ingredientes, el proceso es claro y sin vueltas: