Mousse de chocolate sin huevo ni azúcar: la receta de Coco Carreño con 4 ingredientes que queda súper cremosa

El mousse de chocolate es uno de los postres más elegidos por quienes buscan algo dulce, cremoso y fácil de servir. Aunque existen numerosas versiones, muchas recetas tradicionales requieren huevos, azúcar y técnicas de batido que pueden resultar complicadas para quienes recién empiezan a cocinar.

El chef Coco Carreño presentó en sus redes sociales una alternativa que utiliza solamente cuatro ingredientes y prescinde del huevo y del azúcar agregada. Su propuesta combina chocolate amargo, leche, crema y gelatina sin sabor para conseguir una consistencia aireada.

La clave de esta preparación está en respetar la temperatura de la mezcla antes de incorporar la crema y dejarla enfriar durante al menos 12 horas. De esta manera, el postre adquiere la estructura necesaria sin recurrir a las claras batidas que suelen utilizarse en otras versiones.

Comensales 4 Ingredientes 285 gramos de chocolate amargo al 70% de cacao.

gramos de chocolate amargo al 70% de cacao. 3 gramos de gelatina sin sabor.

gramos de gelatina sin sabor. 250 mililitros de leche entera (1 taza).

mililitros de leche entera (1 taza). 500 mililitros de crema de leche bien fría (2 tazas), con un contenido de materia grasa del 34% al 35%.

Procedimiento

Derretir el chocolate: picar los 285 gramos de chocolate amargo y fundirlos en el microondas o a baño María, hasta obtener una preparación homogénea. Hidratar la gelatina: colocar los 3 gramos de gelatina sin sabor en un poco de agua y dejar que se hidrate. Luego, calentarla para disolverla. Calentar la leche: llevar los 250 mililitros de leche entera al fuego hasta que esté a punto de hervir. Apagar y retirar. Incorporar la gelatina: agregar la : agregar la gelatina disuelta a la leche caliente y mezclar hasta integrarla completamente. Emulsionar el chocolate: verter la leche sobre el chocolate derretido en tres partes, mezclando después de cada incorporación para conseguir una preparación lisa. Batir la crema: trabajar los 500 mililitros de crema de leche bien fría hasta alcanzar tres cuartos de punto, sin llegar a la consistencia firme de una crema chantilly. Unir las preparaciones: cuando la mezcla de chocolate alcance entre 35 y 40 °C, incorporar la crema batida con movimientos suaves y envolventes para conservar el aire. Refrigerar: distribuir el mousse en recipientes o dejarlo en una fuente y llevarlo a la heladera durante al menos 12 horas antes de servir.

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