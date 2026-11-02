Mousse de chocolate sin huevo ni azúcar: la receta de Coco Carreño con 4 ingredientes que queda súper cremosa

El mousse de chocolate es uno de los postres más elegidos por quienes buscan algo dulce, cremoso y fácil de servir. Aunque existen numerosas versiones, muchas recetas tradicionales requieren huevos, azúcar y técnicas de batido que pueden resultar complicadas para quienes recién empiezan a cocinar.
El chef Coco Carreño presentó en sus redes sociales una alternativa que utiliza solamente cuatro ingredientes y prescinde del huevo y del azúcar agregada. Su propuesta combina chocolate amargo, leche, crema y gelatina sin sabor para conseguir una consistencia aireada.
La clave de esta preparación está en respetar la temperatura de la mezcla antes de incorporar la crema y dejarla enfriar durante al menos 12 horas. De esta manera, el postre adquiere la estructura necesaria sin recurrir a las claras batidas que suelen utilizarse en otras versiones.
Ingredientes
- 285 gramos de chocolate amargo al 70% de cacao.
- 3 gramos de gelatina sin sabor.
- 250 mililitros de leche entera (1 taza).
- 500 mililitros de crema de leche bien fría (2 tazas), con un contenido de materia grasa del 34% al 35%.
Procedimiento
- Derretir el chocolate: picar los 285 gramos de chocolate amargo y fundirlos en el microondas o a baño María, hasta obtener una preparación homogénea.
- Hidratar la gelatina: colocar los 3 gramos de gelatina sin sabor en un poco de agua y dejar que se hidrate. Luego, calentarla para disolverla.
- Calentar la leche: llevar los 250 mililitros de leche entera al fuego hasta que esté a punto de hervir. Apagar y retirar.
- Incorporar la gelatina: agregar la gelatina disuelta a la leche caliente y mezclar hasta integrarla completamente.
- Emulsionar el chocolate: verter la leche sobre el chocolate derretido en tres partes, mezclando después de cada incorporación para conseguir una preparación lisa.
- Batir la crema: trabajar los 500 mililitros de crema de leche bien fría hasta alcanzar tres cuartos de punto, sin llegar a la consistencia firme de una crema chantilly.
- Unir las preparaciones: cuando la mezcla de chocolate alcance entre 35 y 40 °C, incorporar la crema batida con movimientos suaves y envolventes para conservar el aire.
- Refrigerar: distribuir el mousse en recipientes o dejarlo en una fuente y llevarlo a la heladera durante al menos 12 horas antes de servir.
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