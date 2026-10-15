Los corn dogs coreanos se convirtieron en una de las preparaciones más populares de la comida callejera asiática. Su combinación de una masa esponjosa por dentro y una cobertura crocante por fuera los transforma en una alternativa diferente para disfrutar de los clásicos panchos.

La cocinera e influencer Ailu Tokman compartió en sus redes sociales una receta casera que permite preparar esta especialidad sin necesidad de utilizar ingredientes difíciles de conseguir. Además, ofrece distintas opciones de relleno para adaptarla a todos los gustos.

La preparación lleva harina, levadura, salchichas, queso y papas, entre otros ingredientes. El secreto está en conseguir una masa que se adhiera bien al relleno y un rebozado que aporte una textura especialmente crujiente después de la fritura.

Comensales 2 Ingredientes 150 ml agua.

ml agua. 6 gramos de levadura seca.

gramos de levadura seca. 20 gramos de azúcar.

gramos de azúcar. 200 gramos de harina 000.

gramos de harina 000. Sal, cantidad necesaria.

Salchichas, cantidad necesaria.

Queso, cantidad necesaria.

2 papas medianas.

papas medianas. Rebozador Preferido Crunch, cantidad necesaria.

Aceite para freír, cantidad necesaria.

Procedimiento

1. Preparar la masa: colocar el agua, la levadura seca y el azúcar en un recipiente. Mezclar e incorporar la harina y una pizca de sal hasta conseguir una preparación espesa y homogénea.

2. Dejar reposar: cubrir el recipiente y dejar descansar la masa en un lugar templado hasta que aumente su volumen.

3. Preparar los rellenos: cortar las salchichas y el queso en porciones que puedan colocarse en https://www.ciudad.com.ar/cocina/2024/10/15/palitos-de-carne-bocados-jugosos-y-crujientes-que-conquistan-el-paladar/. Se pueden hacer corn dogs solamente de salchicha, únicamente de queso o mitad y mitad.

4. Cortar las papas: pelar las dos papas medianas y cortarlas en cubitos pequeños. Secarlas bien para facilitar su adherencia a la cobertura.

5. Armar los corn dogs: insertar los rellenos en los palitos y cubrirlos completamente con la masa, procurando que quede distribuida de manera uniforme.

6. Agregar la cobertura: pasar cada unidad por los cubitos de papa, presionando suavemente, y luego por el rebozador crocante para conseguir una superficie bien cubierta.

7. Freír hasta dorar: cocinar en abundante aceite caliente, a temperatura moderada, hasta que la masa esté completamente cocida y el exterior adquiera un color dorado. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.

8. Servir: disfrutar los corn dogs recién hechos para aprovechar el contraste entre la cobertura crujiente, la masa esponjosa y el relleno caliente.

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