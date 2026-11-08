El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. El Sumo Pontífice aterrizó procedente de Uruguay para iniciar una visita apostólica de cuatro días que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El avión que trasladó al líder de la Iglesia católica desde Montevideo arribó alrededor de las 16.30. En el aeropuerto se realizó una ceremonia oficial de bienvenida, con la presencia del mandatario argentino y autoridades que participaron de la recepción.

Foto: captura TN

La llegada del Papa representa un acontecimiento histórico para el país, ya que es la primera visita de un pontífice a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. Las imágenes del encuentro entre León XIV y Milei marcaron el comienzo de una agenda que combinará compromisos institucionales, encuentros religiosos y celebraciones multitudinarias.

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LA AGENDA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA ARGENTINA

Tras su arribo, el Santo Padre tiene previsto trasladarse hasta el monumento al general José de San Martín, ubicado en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Luego participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con Javier Milei.

La jornada continuará con una reunión en el Palacio Libertad, de la que participarán autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad y miembros del cuerpo diplomático. Durante su estadía, León XIV también recibirá la llave de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño.

Foto: captura TN

La visita continuará el lunes con una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y una actividad en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El martes viajará a Córdoba, mientras que el miércoles 11 encabezará una celebración religiosa frente a la Basílica de Luján, antes de partir rumbo a Lima, Perú.

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