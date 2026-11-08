Mauro Icardi está en el centro de los rumores sobre su llegada al fútbol español para sumarse al Rayo Vallecano de Madrid

Mauro Icardi rompió el silencio después del allanamiento en su mansión de Nordelta y difundió un duro comunicado de sus abogados, quienes negaron que el futbolista haya agredido a su hija Francesca, cuestionaron el operativo policial y confirmaron que los efectivos secuestraron una computadora y un teléfono celular. Además, aclararon que el delantero obtuvo la eximición de prisión y que no existe una orden de detención en su contra.

A través de sus historias de Instagram, Icardi compartió el documento firmado por sus representantes legales, quienes rechazaron las acusaciones que surgieron tras la denuncia de Wanda Nara. “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”, aseguraron.

Los abogados también se refirieron a la situación judicial del futbolista y desmintieron las versiones sobre una posible detención. “Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”, señalaron. Sin embargo, continúa vigente durante 45 días la restricción de acercamiento y contacto con su hija, mientras que el delantero deberá presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días.

El comunicado completo de los abogados de Mauro Icardi (Fotos: Instagram @mauroicardi)

Leé más:

EL DURO COMUNICADO DE LOS ABOGADOS DE MAURO ICARDI SOBRE EL ALLANAMIENTO

En otro tramo del descargo, los representantes legales confirmaron qué elementos se llevó la Policía durante el procedimiento en la propiedad del barrio privado La Isla. “Es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro”, afirmaron. Además, cuestionaron la decisión judicial al considerar que “la medida buscó ser más efectista que eficaz”.

Los letrados también solicitaron que los dispositivos permanezcan bajo custodia de la Fiscalía hasta que se realicen las pericias correspondientes. “Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente”, sostuvieron. En ese sentido, pidieron que los elementos no sean entregados a la otra parte para evitar cualquier posible alteración de las pruebas.

Finalmente, los abogados cuestionaron la exposición pública de las hijas de Icardi y Wanda Nara en medio del enfrentamiento judicial. “Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, expresaron. El comunicado concluyó con un mensaje dirigido a los medios: “Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas”.