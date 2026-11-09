En medio del enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se conoció un informe de la comisaría 4ª de Benavídez, partido de Tigre, que involucra a Elba Marcovecchio, abogada del futbolista. El documento policial describe un supuesto cruce entre la letrada y los efectivos que intervinieron en la denuncia presentada por la conductora tras el episodio ocurrido en la mansión del delantero en Nordelta.

El escrito lleva la firma del oficial Agustín Jorge Yersul, quien dejó asentada una frase que, según su relato, habría pronunciado Marcovecchio durante su intervención: “A ustedes los voy a hacer perder sus trabajos y los voy a denunciar por falta a los deberes del funcionario público”.

Foto: X.com/@Naivecchio

De acuerdo con el informe, el conflicto se habría originado cuando la abogada solicitó copias de la denuncia realizada por Wanda Nara. Los efectivos le habrían explicado que el documento debía ser remitido primero a la UFI de Género de Tigre. Además, el policía sostuvo que Marcovecchio habría intentado ingresar a un sector de la dependencia y que le solicitaron que aguardara en la guardia.

Leé más:

Se supo qué dijo Wanda Nara tras el allanamiento a Mauro Icardi en Nordelta

EL INFORME POLICIAL SOBRE EL CRUCE CON LA ABOGADA DE ICARDI

El documento fue difundido este domingo por la periodista Naira Vecchio y se conoció en medio de las repercusiones por el episodio ocurrido el viernes en la propiedad de Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta. La situación comenzó cuando Francesca, la hija mayor de Wanda Nara y el futbolista, habría enviado mensajes desde una computadora para pedir que fueran a buscarla.

Lo que habría ocurrido después en la casa, derivó en una denuncia de Wanda Nara por lesiones y en nuevas actuaciones judiciales que involucraron a ambos progenitores.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi (Fotos: captura de América y redes sociales).

Después de la intervención policial, el personal del servicio de emergencias que intervino elaboró un informe médico preliminar.

El nuevo documento suma otro capítulo al enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que ahora también tiene como protagonista a la abogada del futbolista. Mientras continúa la investigación judicial, las versiones de las partes y los informes incorporados al expediente deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes.

Leé más:

Yanina Latorre reveló la movida judicial de Mauro Icardi para no quedar detenido tras la denuncia de Wanda Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.