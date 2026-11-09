El universo de Stranger Things tendrá una nueva expansión en Netflix. La plataforma anunció Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, una serie derivada de acción real que funcionará como precuela de la exitosa ficción y estará ambientada en la década de 1950. El estreno está previsto para 2028 y contará nuevamente con la participación de Matt y Ross Duffer, los creadores de la historia original.

El anuncio se realizó el 6 de noviembre, durante el Día de Stranger Things, una fecha que los fanáticos celebran en referencia al momento en que Will Byers desapareció en la primera temporada. La nueva producción transcurrirá varias décadas antes de los acontecimientos de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown y presentará personajes, escenarios y bbbbbbbbbbbbbbbbbbmisterios inéditos.

Millie Bobby Brown y su pandilla regresan para darle un cierre a Stranger Things.

El proyecto tendrá a Kate Trefry como cocreadora, showrunner, guionista y productora ejecutiva. La autora conoce en profundidad la mitología de la franquicia: participó como guionista en distintas temporadas de Stranger Things y también estuvo a cargo de la obra teatral Stranger Things: The First Shadow.

QUIÉN DIRIGIRÁ LA NUEVA PRECUELA DE STRANGER THINGS

Una de las grandes novedades es la incorporación de Joe Wright, el reconocido cineasta británico que estará al frente de los tres primeros episodios. El director de Orgullo y prejuicio, Expiación, deseo y pecado y Las horas más oscuras también se desempeñará como productor ejecutivo. El rodaje de la serie se realizará en Nuevo México.

Matt y Ross Duffer manifestaron su entusiasmo por concretar un proyecto que llevan años imaginando. “Llevamos muchos años soñando con Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, y verla hacerse realidad es tan surrealista como emocionante”, expresaron. Además, destacaron la incorporación de Wright y el trabajo de Trefry para desarrollar una historia que amplíe el universo que crearon.

Una canción que aparece en la nueva temporada de Stranger Things revivió en Spotify

Los hermanos adelantaron que la producción conservará el espíritu de Stranger Things, aunque tendrá una identidad propia, con nuevos héroes, villanos y una ambientación diferente. Por su parte, Trefry anticipó que la serie mantendrá elementos característicos de la franquicia, como el terror, el asombro y el misterio, pero explorará una mitología independiente.

EL UNIVERSO DE STRANGER THINGS SIGUE CRECIENDO

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de Netflix. La historia ambientada en Hawkins trascendió la pantalla y dio origen a libros, experiencias inmersivas, videojuegos, una producción teatral y nuevos proyectos audiovisuales.

Entre las producciones derivadas también se encuentra la serie animada Stranger Things: Tales From ’85, mientras que Stranger Things: The First Shadow llevó la historia al teatro y obtuvo importantes reconocimientos internacionales, entre ellos premios Olivier y Tony.

El elenco de Stranger Things se reunió para la lectura del guión de la temporada 4

Con Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, Netflix vuelve a apostar por una de sus franquicias más exitosas. Por ahora no se anunciaron los integrantes del elenco ni se revelaron detalles específicos de la trama, pero sí quedó confirmado que la nueva precuela llegará en 2028 y permitirá descubrir una etapa hasta ahora desconocida de este universo.

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