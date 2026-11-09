Este fin de semana, la denuncia que realizó Wanda Nara contra Mauro Icardi generó un allanamiento de la Justicia en la “casa de los sueños” que el futbolista comparte con la China Suárez, y en las últimas horas se conoció la palabra de la conductora de MasterChef Celebrity.

A horas de que efectivos policiales se hicieran presentes en la mansión que el futbolista compró en el barrio La Isla para llevarse la mochila y el teléfono de su hija mayor y la computadora desde donde la nena de 11 años habría pedido ayuda a su madre y a Martín Migueles, Wanda Nara brindó detalles sobre cómo continúa este nuevo foco del conflicto.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la "casa de los sueños" (Fotos: capturas Telefe y América TV)

Ciudad se comunicó con Wanda, quien no hizo declaraciones directas, pero respondió a través de Naiara Vecchio sobre la supuesta declaración de su hija menor en contra de su hermana. “Ella NO vio nada por qué NO estaba en el cuarto de su hermana. Estaba sola”, señaló través de la periodista.

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Asimismo, Wanda explicó por qué la nena decidió permanecer con su padre pese a la orden de restricción que pesa sobre Mauro Icardi para que no se acerque a su hija mayor por el término de 45 días. “Por ahora se va a quedar con él”, señaló.

Ciudad pudo averiguar que la menor de las hijas de Mauro Icardi se quedaría con el futbolista hasta el 16 de noviembre, una cantidad de días que a Wanda le parecen “muchos”, por lo cual tomó una contundente decisión. “Yo la pedí”, señaló la conductora de MasterChef Celebrity.

Wana Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @wanda_nara y mauroicardi)

Mauro Icardi y Wanda Nara están divorciados.

“También pedí que periten los mails y los mensajes que mandó”, agregó Wanda Nara sobre la solicitud que le hizo a la Justicia y que generó un allanamiento en la vivienda que ocupa su ex junto a la China Suárez.

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