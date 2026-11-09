Carmen Barbieri reveló hace cuántos años que no tiene pareja y sorprendió a todos (captura de eltrece)

Carmen Barbieri fue diagnosticada con COVID-19 y continúa internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Debido al resultado positivo, la conductora permanece aislada en su habitación y no puede recibir visitas, mientras el personal médico mantiene estrictas medidas de prevención para atenderla. Su hijo, Federico Bal, habló sobre su estado de salud desde Costa Rica y llevó tranquilidad respecto de su evolución.

Según informó Laura Ubfal en las últimas horas, la capocómica está consciente y tiene su teléfono celular a disposición para comunicarse con sus familiares y amigos. Sin embargo, debe permanecer sola en la habitación, ya que los profesionales que la asisten utilizan barbijos, cofias y trajes especiales para evitar posibles contagios.

Carmen Barbieri apuntó directamente contra Evelyn Botto (Foto: Instagram)

Desde Costa Rica, donde se encuentra grabando Resto del Mundo, Federico Bal se refirió al difícil momento que atraviesa su mamá. El actor le aseguró al portal TN que Carmen viene de atravesar una seguidilla de problemas de salud y se mostró esperanzado con su recuperación. Además, estimó que podría recibir el alta médica en los próximos días.

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La nueva complicación se suma a un período delicado para la conductora. A fines de octubre había atravesado un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre alta, con temperaturas que llegaron a los 40 grados. La situación la obligó a suspender temporalmente sus actividades laborales y permanecer en reposo.

Cuando intentó regresar a su programa, Carmen sufrió una nueva descompensación antes de salir rumbo al canal. En aquella oportunidad tuvo una lipotimia, baja de presión y mareos que le impidieron continuar con su rutina. “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, había contado entonces.

La Clínica Zabala también fue el lugar donde Barbieri atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. En 2021 permaneció internada durante 20 días en coma inducido por complicaciones derivadas del coronavirus. Dos años después volvió a necesitar atención médica en ese mismo centro de salud. Ahora, la artista enfrenta un nuevo diagnóstico de COVID y permanece bajo observación, a la espera de poder recuperarse y regresar a su casa.

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