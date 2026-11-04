La actriz fue como testigo de parte de Sandra Domínguez.

La presencia de Carmen Barbieri en el juicio contra Aníbal Lotocki revolucionó al Tribunal, ya que la conductora fue como testigo de parte de Sandra Domínguez, una de las pacientes que denunció al médico esteticista por problemas de salud.

“Mi vínculo con Sandra no me condiciona, porque vengo a que se haga justicia”, afirmó Carmen al juez al plantarse en el banquillo.

“No voy a agregar nada que pueda perjudicar al doctor ni a Sandra. Sólo voy a contar lo que viví”, enfatizó.

Carmen Barbieri declara en el juicio contra Aníbal Lotocki.

Luego precisó las consecuencias de la intervención que Lotocki le hizo a su amiga: “La tocás y por momentos tiene una fiebre terrible. Los de los glúteos no sé cómo se podría arreglar”.

La ausencia de Pamela Sosa y el rol clave en el juicio

Antes de ingresar a al Tribunal Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires, Barbieri se refirió a Pamela Sosa, quien fuera pareja de Lotocki.

Aníbal Lotocki durante su juicio.

“A partir de Pamela Sosa, que la contraté como vedette, las chicas empezaron a ver su cuerpo perfecto todas querían tener esa cola, esos pechos, piernas o caderas. Ella lo recomendaba porque no estaba enferma”, explicó.

Lo curioso es que Pamela Sosa no sólo se retiró del listado de testigos, sino que el propio juez admitió que no pudieron localizarla.