Aníbal Lotocki quedó sobreseído este miércoles en tres causas por lesiones a pacientes, luego de que la Justicia considerara que los hechos habían prescripto por el paso del tiempo.

El fallo, dictado por el juez Vega, benefició al médico en los expedientes vinculados a intervenciones realizadas a Gabriela Ausmendi (2009), Julieta Cuadros Miranda (agosto de 2011) y Beatriz Berger (2009).

La resolución se conoció casi 15 años después de las operaciones, en medio de un debate técnico y jurídico sobre el punto de partida para contar el plazo de prescripción.

Mientras la querella sostenía que debía computarse desde la aparición de los síntomas, la defensa de Lotocki argumentó que no era posible determinar con certeza si los síntomas estaban relacionados con las intervenciones.

Finalmente, el juez Vega resolvió que el plazo debía computarse desde la fecha de las intervenciones. Así, al haber transcurrido más de diez años desde los hechos —con operaciones en 2009 y 2011—, la Justicia consideró que la acción penal estaba prescripta y dictó el sobreseimiento de Lotocki en estas tres causas.

Aníbal Lotocki (Foto: Fiscales.gob.ar).

Con este fallo, la Justicia dispuso el sobreseimiento y la inmediata libertad de Lotocki en estas tres causas. Sin embargo, el médico permanece detenido a disposición del Tribunal 28 por otras investigaciones en curso.

QUÉ PASA CON LAS OTRAS CAUSAS CONTRA ANÍBAL LOTOCKI

El fallo de este miércoles solo alcanzó a las denuncias de Ausmendi, Cuadros Miranda y Berger. Otras causas, como las de Sandra Domínguez y Cristian Zárate, siguen su curso en la Justicia. En el caso de Domínguez, la causa no fue alcanzada por la prescripción y continúa en trámite.

En paralelo, Lotocki enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Zárate, considerado el expediente más grave en su contra. Se espera que en los próximos días se conozca la resolución sobre ese caso.

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