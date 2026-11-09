María Susini compartió un video que protagonizó junto a uno de sus caballos. En las imágenes se la puede ver disfrutando de un momento de conexión y cariño con el animal, al que acaricia y le dedica tiernos mimos.

Para acompañar la publicación, escribió una breve pero significativa frase: “Tus mimos son mis favoritos”. La modelo musicalizó el video con “Better Together”, de Jack Johnson.

No es la primera vez que María deja en evidencia su amor por los animales. Apasionada por la naturaleza y la vida al aire libre, suele compartir distintos momentos de su rutina en contacto con el entorno natural.

El emotivo video de María Susini con su caballo (Video: Instagram @mariasusini)

FACUNDO ARANA HABLÓ DE SU VÍNCULO ACTUAL CON MARÍA SUSINI

A mediados de agosto, Facundo Arana volvió a hablar de su relación con María Susini y, esta vez, sus palabras no pasaron inadvertidas. A siete meses de la separación y después de casi dos décadas de amor, el actor dejó una definición contundente que volvió a instalar la posibilidad de una reconciliación.

En “PH”, se sumó a una consigna dirigida a quienes “pelearon o aún pelean activamente por amor”. Sin dudarlo demasiado, avanzó al frente y lanzó: “Hay que pelear”. La frase cobró todavía más fuerza cuando explicó qué significa para él luchar por una relación que considera trascendental en su vida.

“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así...”, comenzó diciendo el actor.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Lejos de referirse a una pelea en términos de conflicto, Arana aclaró que hablaba de hacer todo lo posible por aquello que uno considera verdaderamente valioso: “La verdad es que ‘pelear’ es una palabra fuerte, pero se trata de darlo todo. Si ya sabés que ese es el amor de tu vida, tenés que darlo todo”.

El actor aclaró que no está pensando en comenzar una nueva relación. Ante la posibilidad de volver a enamorarse, respondió: “Para nada, yo ya lo encontré. Es así”. Y cuando se refirió específicamente a Susini, sostuvo que, más allá de lo que suceda con la pareja, ella tendrá siempre un lugar especial en su vida.

Incluso admitió que la pregunta sobre qué significa estar separado de la madre de sus hijos le resulta difícil de responder: “A mí, la pregunta me tira error. Si es amor y lo encontraste, hay que darlo todo”. Antes de cerrar, resumió su postura con otra frase que volvió a encender las especulaciones: “No se trata tanto de la oportunidad que te puedan dar sino la que vos decidís tomar para ir por lo que amás”.