Lee tu horóscopo diario del 9 de noviembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna nueva en Escorpio te invita a sembrar confianza y renovar la intimidad en pareja. Hablar de deseos y temores con honestidad puede abrir una etapa de mayor conexión y entrega mutua.

Tauro : La Luna nueva en Escorpio ilumina tus relaciones y favorece nuevos acuerdos de pareja. Escuchar sin aferrarte al control puede ayudarte a construir un compromiso más profundo y equilibrado.

Géminis : La Luna nueva en Escorpio te anima a transformar hábitos que afectan tu vida amorosa. Compartir responsabilidades y cuidar los pequeños gestos puede dar un nuevo impulso a tu relación.

Cáncer : La Luna nueva en Escorpio despierta tu romanticismo y favorece nuevos comienzos afectivos. Animarte a expresar tus sentimientos puede abrir un romance especial o renovar la pasión en pareja.

Leo : La Luna nueva en Escorpio te invita a renovar las bases emocionales de tu hogar y tu pareja. Resolver asuntos pendientes con sinceridad puede darte seguridad y abrir una etapa de mayor armonía.

Virgo : La Luna nueva en Escorpio favorece charlas profundas y nuevos acuerdos afectivos. Expresar lo que sientes sin analizar cada respuesta puede acercarte a quien amas y fortalecer la confianza.

Libra : La Luna nueva en Escorpio te anima a valorar tus deseos y revisar lo que esperas del amor. Expresar tus necesidades con claridad puede ayudarte a construir vínculos más seguros y recíprocos.

Escorpio : La Luna nueva en tu signo marca un comienzo emocional y te anima a transformar tu manera de amar. Dejar atrás viejos temores puede renovar tu magnetismo y abrirte a vínculos más auténticos.

Sagitario : La Luna nueva en Escorpio te invita a cerrar heridas y escuchar tus emociones profundas. Soltar historias que ya cumplieron su ciclo puede prepararte para un amor más libre y consciente.

Capricornio : La Luna nueva en Escorpio favorece nuevas conexiones y proyectos compartidos. Abrirte a nuevos encuentros y expresar tus ilusiones puede fortalecer una amistad o despertar el romance.

Acuario : La Luna nueva en Escorpio te invita a revisar prioridades y el lugar que ocupa el amor. Crear espacio para tu pareja sin descuidar tus metas puede ayudarte a construir un vínculo más sólido.