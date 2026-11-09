Lee tu horóscopo diario del 13 de noviembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mercurio directo en Escorpio aclara conversaciones sobre intimidad y confianza. Expresar tus deseos sin rodeos puede ayudarte a resolver dudas y construir acuerdos afectivos más profundos.

Tauro : Mercurio directo en Escorpio, tu signo opuesto, favorece el diálogo en pareja. Retomar temas pendientes con apertura puede ayudarte a superar diferencias y renovar compromisos más sinceros.

Géminis : Mercurio directo en Escorpio facilita conversaciones sobre rutinas y cuidados compartidos. Expresar necesidades con claridad puede mejorar la convivencia y devolver complicidad al vínculo.

Cáncer : Mercurio directo en Escorpio despierta tu creatividad romántica y anima a expresar sentimientos. Una conversación honesta puede aclarar ilusiones y abrir una etapa de mayor cercanía afectiva.

Leo : Mercurio directo en Escorpio ayuda a resolver conversaciones familiares que estaban pendientes. Escuchar sin orgullo y expresar tus emociones puede fortalecer la confianza y la armonía en casa.

Virgo : Mercurio directo en Escorpio favorece declaraciones sinceras y acuerdos que necesitaban claridad. Hablar desde tus sentimientos, sin analizar cada detalle, puede acercarte más a quien amas.

Libra : Mercurio directo en Escorpio aclara conversaciones sobre seguridad y reciprocidad en el amor. Reconocer tus necesidades y expresar límites puede ayudarte a construir vínculos más equilibrados.

Escorpio : Mercurio directo en tu signo devuelve claridad a decisiones y conversaciones afectivas. Expresar tus deseos con autenticidad puede resolver malentendidos y renovar la confianza en pareja.

Sagitario : Mercurio directo en Escorpio ayuda a comprender emociones que guardabas en silencio. Hablar de experiencias pasadas con alguien de confianza puede facilitar cierres y renovar tu serenidad.

Capricornio : Mercurio directo en Escorpio reactiva conversaciones con amistades y planes compartidos. Expresar tus ilusiones con claridad puede fortalecer un vínculo o abrir posibilidades amorosas.

Acuario : Mercurio directo en Escorpio favorece acuerdos para equilibrar trabajo y vida afectiva. Hablar de prioridades y organizar tiempos compartidos puede ayudarte a recuperar cercanía en pareja.