La astróloga y tarotista Jimena La Torre reveló qué signos vivirán un cambio positivo en el amor.

La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 9 al 13 de noviembre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna nueva en Escorpio te invita a sembrar confianza y renovar la intimidad en pareja. Hablar de deseos y temores con honestidad puede abrir una etapa de mayor conexión y entrega mutua.

Tauro: La Luna nueva en Escorpio ilumina tus relaciones y favorece nuevos acuerdos de pareja. Escuchar sin aferrarte al control puede ayudarte a construir un compromiso más profundo y equilibrado.

Géminis: La Luna nueva en Escorpio te anima a transformar hábitos que afectan tu vida amorosa. Compartir responsabilidades y cuidar los pequeños gestos puede dar un nuevo impulso a tu relación.

Cáncer: La Luna nueva en Escorpio despierta tu romanticismo y favorece nuevos comienzos afectivos. Animarte a expresar tus sentimientos puede abrir un romance especial o renovar la pasión en pareja.

Leo: La Luna nueva en Escorpio te invita a renovar las bases emocionales de tu hogar y tu pareja. Resolver asuntos pendientes con sinceridad puede darte seguridad y abrir una etapa de mayor armonía.

Virgo: La Luna nueva en Escorpio favorece charlas profundas y nuevos acuerdos afectivos. Expresar lo que sientes sin analizar cada respuesta puede acercarte a quien amas y fortalecer la confianza.

Libra: La Luna nueva en Escorpio te anima a valorar tus deseos y revisar lo que esperas del amor. Expresar tus necesidades con claridad puede ayudarte a construir vínculos más seguros y recíprocos.

Escorpio: La Luna nueva en tu signo marca un comienzo emocional y te anima a transformar tu manera de amar. Dejar atrás viejos temores puede renovar tu magnetismo y abrirte a vínculos más auténticos.

Sagitario: La Luna nueva en Escorpio te invita a cerrar heridas y escuchar tus emociones profundas. Soltar historias que ya cumplieron su ciclo puede prepararte para un amor más libre y consciente.

Capricornio: La Luna nueva en Escorpio favorece nuevas conexiones y proyectos compartidos. Abrirte a nuevos encuentros y expresar tus ilusiones puede fortalecer una amistad o despertar el romance.

Acuario: La Luna nueva en Escorpio te invita a revisar prioridades y el lugar que ocupa el amor. Crear espacio para tu pareja sin descuidar tus metas puede ayudarte a construir un vínculo más sólido.

Piscis: La Luna nueva en Escorpio despierta deseos de explorar nuevos horizontes junto a quien amas. Compartir sueños y proyectos con sinceridad puede renovar la ilusión y fortalecer el compromiso.

MARTES

Aries: La Luna en Sagitario despierta tus ganas de explorar el amor y compartir nuevas experiencias. Hablar de tus deseos más profundos puede renovar la confianza y abrir horizontes en tu pareja.

Tauro: La Luna en Sagitario ilumina tus deseos íntimos y te invita a compartir emociones sin reservas. Conversar sobre confianza y límites puede ayudarte a profundizar el vínculo sin perder libertad.

Géminis: La Luna en Sagitario, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Escuchar otras perspectivas sin evitar temas sensibles puede renovar la complicidad y fortalecer la unión.

Cáncer: La Luna en Sagitario te anima a renovar las rutinas afectivas y disfrutar los pequeños gestos. Compartir tareas y hablar de necesidades profundas puede mejorar la convivencia y el cariño.

Leo: La Luna en Sagitario enciende tu entusiasmo romántico y favorece encuentros espontáneos. Expresar lo que sientes con valentía puede renovar la pasión y acercarte más a una persona especial.

Virgo: La Luna en Sagitario moviliza emociones familiares y te invita a buscar mayor libertad en casa. Conversar sobre asuntos pendientes con empatía puede fortalecer la confianza y la convivencia.

Libra: La Luna en Sagitario favorece conversaciones sinceras y encuentros que despiertan ilusión. Animarte a hablar de tus deseos sin rodeos puede renovar la conexión y aclarar asuntos pendientes.

Escorpio: La Luna en Sagitario te invita a reconocer tu valor y revisar qué esperas recibir en el amor. Expresar tus límites con seguridad puede ayudarte a construir relaciones mucho más recíprocas.

Sagitario: La Luna en tu signo intensifica tus emociones y despierta ganas de vivir el amor con libertad. Mostrar tus sentimientos sin esconder tus temores puede abrir una etapa de mayor intimidad.

Capricornio: La Luna en Sagitario despierta recuerdos y sentimientos que necesitan atención. Darte tiempo para comprenderlos antes de actuar puede ayudarte a cerrar ciclos y recuperar serenidad.

Acuario: La Luna en Sagitario favorece encuentros sociales y proyectos compartidos que inspiran ilusión. Abrirte a nuevas conexiones puede fortalecer una amistad o despertar un romance inesperado.

Piscis: La Luna en Sagitario te invita a equilibrar tus metas personales con las necesidades de pareja. Compartir tus planes y escuchar al otro puede fortalecer el compromiso sin perder autonomía.

MIÉRCOLES

Aries: El Portal 11/11 te invita a transformar tus deseos en decisiones conscientes. Reconocer qué necesitas cambiar y dar un primer paso te ayuda a recuperar confianza y avanzar hacia tus metas.

Tauro: El Portal 11/11 te invita a renovar tus acuerdos y abrirte a nuevas formas de compartir. Escuchar otras perspectivas y expresar tus deseos puede ayudarte a construir vínculos más auténticos.

Géminis: El Portal 11/11 te propone cambiar hábitos que limitan tu bienestar. Elegir una rutina sencilla y sostenerla con constancia puede ayudarte a ordenar tu energía y recuperar la motivación.

Cáncer: El Portal 11/11 despierta tu creatividad y te invita a recuperar ilusiones olvidadas. Cultivar el romance, la alegría y tus talentos puede ayudarte a iniciar una etapa mucho más inspiradora.

Leo: El Portal 11/11 te invita a transformar tu relación con el hogar y tus raíces. Conversar sobre lo que necesitas y crear tu propio espacio seguro puede darte confianza para comenzar algo nuevo.

Virgo: El Portal 11/11 favorece una nueva manera de comunicar tus ideas y sentimientos. Dejar atrás el exceso de análisis y expresar una intención clara puede abrir conversaciones muy importantes.

Libra: El Portal 11/11 te invita a revisar tu autoestima y la forma en que administras tus recursos. Reconocer tus talentos y definir una meta concreta puede ayudarte a ganar más autonomía personal.

Escorpio: El Portal 11/11 representa una oportunidad simbólica para renovar tu identidad. Soltar una vieja etiqueta y elegir cómo quieres mostrarte puede ayudarte a iniciar una etapa auténtica.

Sagitario: El Portal 11/11 te anima a escuchar tu intuición y cerrar asuntos emocionales pendientes. Dedicar un momento al silencio y escribir lo que deseas soltar puede devolverte mayor claridad.

Capricornio: El Portal 11/11 te invita a renovar tus objetivos y conectar con personas inspiradoras. Compartir una idea y dar un paso en equipo puede acercarte a un proyecto muy significativo para ti.

Acuario: El Portal 11/11 te propone revisar tus ambiciones y el sentido de tu trabajo. Elegir metas fieles a tus valores y diseñar un primer paso puede darte dirección, confianza y más entusiasmo.

Piscis: El Portal 11/11 te invita a ampliar tus horizontes y revisar creencias que ya no te representan. Aprender algo nuevo o planear una experiencia distinta puede renovar tu inspiración personal.

JUEVES

Aries: La Luna en Capricornio te invita a equilibrar tus metas con tu vida amorosa. Compartir tus ambiciones y escuchar las necesidades de tu pareja puede afianzar la confianza y el compromiso.

Tauro: La Luna en Capricornio favorece planes de futuro y conversaciones sobre el compromiso. Compartir sueños sin perder de vista la realidad puede fortalecer tu relación y abrir nuevos horizontes.

Géminis: La Luna en Capricornio ilumina la intimidad y los acuerdos que sostienen tu relación. Hablar de temores y recursos compartidos con madurez puede renovar la confianza y ahondar el vínculo.

Cáncer: La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y sus compromisos. Escuchar sin cerrarte a otras ideas puede ayudarte a resolver diferencias y construir acuerdos sólidos.

Leo: La Luna en Capricornio te anima a demostrar amor mediante gestos concretos y cuidados diarios. Organizar mejor tus tiempos y compartir responsabilidades puede devolver estabilidad a tu relación.

Virgo: La Luna en Capricornio despierta deseos de vivir un romance estable y sincero. Expresar tus sentimientos sin tanta exigencia puede acercarte a alguien especial y renovar la pasión en pareja.

Libra: La Luna en Capricornio pone el foco en el hogar y en la seguridad emocional que necesitas. Conversar sobre asuntos familiares delicados puede fortalecer la convivencia y la intimidad en pareja.

Escorpio: La Luna en Capricornio favorece conversaciones profundas y acuerdos que piden madurez. Expresar tus deseos con claridad, sin ocultar emociones, puede fortalecer la confianza y la cercanía.

Sagitario: La Luna en Capricornio te invita a revisar qué valoras en una relación y cuánto puedes ofrecer. Reconocer tus necesidades y poner límites sanos puede ayudarte a sentir mayor seguridad.

Capricornio: La Luna en tu signo intensifica tus emociones y te anima a tomar decisiones amorosas importantes. Mostrar tu sensibilidad sin temor a perder el control renueva la pasión y el compromiso.

Acuario: La Luna en Capricornio despierta recuerdos y sentimientos que necesitan un espacio de reflexión. Comprender tus temores antes de actuar puede ayudarte a cerrar heridas y recuperar serenidad.

Piscis: La Luna en Capricornio favorece proyectos compartidos y encuentros que inspiran confianza. Hablar del futuro con realismo puede fortalecer una amistad especial o consolidar el amor en pareja.

VIERNES

Aries: Mercurio directo en Escorpio aclara conversaciones sobre intimidad y confianza. Expresar tus deseos sin rodeos puede ayudarte a resolver dudas y construir acuerdos afectivos más profundos.

Tauro: Mercurio directo en Escorpio, tu signo opuesto, favorece el diálogo en pareja. Retomar temas pendientes con apertura puede ayudarte a superar diferencias y renovar compromisos más sinceros.

Géminis: Mercurio directo en Escorpio facilita conversaciones sobre rutinas y cuidados compartidos. Expresar necesidades con claridad puede mejorar la convivencia y devolver complicidad al vínculo.

Cáncer: Mercurio directo en Escorpio despierta tu creatividad romántica y anima a expresar sentimientos. Una conversación honesta puede aclarar ilusiones y abrir una etapa de mayor cercanía afectiva.

Leo: Mercurio directo en Escorpio ayuda a resolver conversaciones familiares que estaban pendientes. Escuchar sin orgullo y expresar tus emociones puede fortalecer la confianza y la armonía en casa.

Virgo: Mercurio directo en Escorpio favorece declaraciones sinceras y acuerdos que necesitaban claridad. Hablar desde tus sentimientos, sin analizar cada detalle, puede acercarte más a quien amas.

Libra: Mercurio directo en Escorpio aclara conversaciones sobre seguridad y reciprocidad en el amor. Reconocer tus necesidades y expresar límites puede ayudarte a construir vínculos más equilibrados.

Escorpio: Mercurio directo en tu signo devuelve claridad a decisiones y conversaciones afectivas. Expresar tus deseos con autenticidad puede resolver malentendidos y renovar la confianza en pareja.

Sagitario: Mercurio directo en Escorpio ayuda a comprender emociones que guardabas en silencio. Hablar de experiencias pasadas con alguien de confianza puede facilitar cierres y renovar tu serenidad.

Capricornio: Mercurio directo en Escorpio reactiva conversaciones con amistades y planes compartidos. Expresar tus ilusiones con claridad puede fortalecer un vínculo o abrir posibilidades amorosas.

Acuario: Mercurio directo en Escorpio favorece acuerdos para equilibrar trabajo y vida afectiva. Hablar de prioridades y organizar tiempos compartidos puede ayudarte a recuperar cercanía en pareja.

Piscis: Mercurio directo en Escorpio aclara planes de futuro y conversaciones sobre compromisos. Compartir sueños con realismo y escuchar otras perspectivas puede fortalecer tu confianza en el amor.