En medio de la incertidumbre que rodea la vida sentimental de Facundo Arana, María Susini volvió a mostrarse en las redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a los rumores que involucran a su expareja.

La reaparición de la modelo llegó pocos días después de que trascendiera una nueva versión sobre el presente amoroso del actor. Luego de que se conociera la separación de la pareja tras dos décadas de relación, comenzaron a circular versiones de una posible reconciliación. Sin embargo, ese escenario cambió cuando surgieron rumores que vinculan a Arana con otra mujer.

EL RUMOR QUE ENVUELVE A FACUNDO ARANA

La información fue difundida en Puro Show, donde la periodista Fernanda Iglesias mostró una fotografía en la que se observa al actor asistiendo a un espectáculo de jazz junto a una mujer.

Según detalló, se trataría de Paula Barbini Moral, una artista plástica y madre de dos hijos adolescentes. “Me contaron que Facundo Arana estaría en una relación con una artista plástica”, aseguró la panelista al presentar la imagen.

La versión generó una fuerte repercusión, ya que semanas atrás se hablaba de un acercamiento entre Arana y Susini con la intención de reconstruir la relación.

María Susini reapareció con un llamativo mensaje tras los rumores de un nuevo romance de Facundo Arana. Crédito: Instagram

EL VIDEO DE MARÍA SUSINI QUE DESPERTÓ INTERPRETACIONES

Mientras las especulaciones crecían, María Susini eligió compartir un video en su cuenta de Instagram en el que se la ve corriendo al aire libre, disfrutando de un entorno natural y mostrando una amplia sonrisa.

La publicación estuvo acompañada por una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Momentos que disfruto al máximo”.

Aunque el mensaje no hace ninguna referencia directa a la situación sentimental de Facundo Arana ni a los rumores que lo rodean, la coincidencia temporal con la difusión de esas versiones hizo que muchos usuarios interpretaran la publicación como una señal sobre el momento personal que atraviesa la modelo.