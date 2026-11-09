La cantante folckórica fue la telonera del Papa ante casi un millón de personas en el Monumento a los Españoles.

La expectativa por la santa misa que León XIV daría el lunes cerca del mediodía en el Monumento a los Españoles era enorme, y para calmar la ansiedad del casi millón de personas que estaban en Palermo fueron La Sole y su hermana Natalia Pastorutti quienes oficiaron de teloneras.

Uno de los temas elegidos por Soledad Pastorutti fue Oración del Remanso, de Jorge Fandermole.

La canción elegida para destacar “la fe sencilla, el trabajo, la humildad y la esperanza frente a las dificultades”.

Obvio, también deleitó al público con A Don Ata, el hit con el que hace unos 30 años se hizo famosa por la pasión con que revoleaba el poncho.