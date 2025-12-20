A poco más de un año de la muerte de Selva Alemán, Arturo Puig se animó a contar cómo vivió la noche en la que perdió a su compañera de toda la vida. En una charla íntima con Karim González para el ciclo Solo en Bares (Conexión Abierta), el actor abrió su corazón y compartió detalles inéditos de ese momento que marcó un antes y un después en su vida.

Arturo Puig y Selva Alemán (Foto: Web)

Puig recordó que, antes de la tragedia, planeaban un viaje juntos a Italia, uno de sus destinos favoritos. “Teníamos esos planes y pensamos: ‘Bueno, hagamos un viaje antes de ir a Mar del Plata… Italia, que adoramos. Y, bueno, y nada, y de golpe pasó esto”, relató con tristeza.

El actor contó que la salud de Selva se complicó de manera repentina. “Selva estaba bárbara, además… era cuidadosa, estricta de una manera casi tremenda. Ella tenía arritmia, pero estaba medicada”, explicó.

Leé más:

Arturo Puig contó qué lo ayudó a sobrellevar el dolor por la muerte de Selva Alemán

ARTURO PUIG REVELÓ QUE SOSPECHA DE MALA PRAXIS EN LA MUERTE DE SELVA ALEMÁN

Puig no dudó en señalar que hubo errores en la atención médica inicial. “Yo creo que hubo un error del primer médico que vino a ver lo que le pasaba a ella. El infarto en las mujeres se provoca como en el estómago, un dolor, en los hombres generalmente es el brazo. Selva estaba, ‘Ay, tengo un dolor de estómago, tengo dolor de estómago’, suponíamos que era algo que le cayó mal… vino un médico extranjero, la revisó, le hizo un chequeo, presión. ‘No, no, está bien’, dijo, ‘no hay ningún problema’”, relató.

La situación se agravó rápidamente: “Al rato, Selva se recostó un poco y me dice: ‘Ay, me duele cada vez más, cada vez más’. Siempre el estómago, nunca el pecho. Llamé a la ambulancia, vino la ambulancia y ahí fue donde el tipo me dijo: ‘Es un infarto’. Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más”, recordó con dolor.

Puig lamentó no haber tenido la información necesaria en ese momento: “Si yo sabía esto del primer médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICVA, que es el centro cardiológico. La llevaba volando. Pero bueno, evidentemente, viste estos médicos… te toman la presión y te dicen ‘está todo bien’”.

Aunque González sugirió la posibilidad de mala praxis, el actor prefirió no avanzar con acciones legales: “No sé, tendrían que, no sé, hacer… Buscar algo, no sé. No, la verdad que no. Ya está”.

El impacto emocional de la pérdida sigue presente en la vida de Puig. “Justamente esto es lo terrible, que fue tan de golpe y tan inesperado. Yo, ¿viste?, pienso, yo salgo a la calle a hacer, no sé, algún mandado, a alzar al perro y pienso que ella me va a estar esperando. Es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otro caés, el día está mal, el otro… y así vas viviendo”, confesó.

Leé más:

El dolor de Arturo Puig, a seis meses de la muerte de Selva Alemán: “Me cuesta pensar que no la voy a ver más”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.