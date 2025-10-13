A poco más de un año de la muerte de Selva Alemán, ocurrida el 3 de septiembre de 2024, su esposo, Arturo Puig, abrió su corazón en Implacables y contó cómo atraviesa el duelo por la pérdida de su gran compañera de vida.

El actor, que compartió más de tres décadas junto a la recordada figura del teatro y la televisión, confesó que encontró alivio en el trabajo.

“Tenía muchas cosas para hacer. Tuve la suerte, y agradezco muchísimo, que me llamaron para un montón de proyectos de teatro, pero no estaba en condiciones, ni física ni psíquicamente, para hacerlo, porque el teatro es muy sacrificado. Lo que sí hice fue grabar una serie, y eso me vino muy, muy bien”, expresó.

ARTURO PUIG VENDIÓ LA CASA DONDE VIVIÓ CON SELVA ALEMÁN

Además, Arturo contó que decidió vender la casa que compartía con Selva y mudarse a un departamento.

“Vivía con Selva en una casa muy grande, hacía más de 30 años que estábamos ahí. Obviamente, estaba llena de recuerdos. Así que la vendí y me fui a un departamento. Hace días terminé todo y me estoy adaptando a una nueva vida”, dijo Arturo.

Con la sensibilidad que lo caracteriza, el actor cerró con una reflexión que conmovió a todos en el estudio: “La nueva casa ayuda un poco, pero el corazón viene con uno”.

