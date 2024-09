El cariño de Gustavo Yankelevich por Arturo Puig pudo más que cualquier diferencia que pudieron tener en el pasado y la presencia del productor en el velatorio de Selva Alemán fue una concreta muestra de afecto, en medio del desconsuelo.

El productor y el actor se habían distanciado en 2022, cuando Gustavo decidió que Arturo no sea parte de la producción de Piel de Judas en Uruguay, en la última temporada de verano que hizo Susana Giménez.

Dicha acción había sido calificada por Puig como una “traición” y la amistad con Yankelevich entró en crisis.

“Fue una especie de traición. Sobre todo la manera. Yo hubiera preferido que me invite a tomar un café y hablarlo. No por teléfono, no por Whatsapp. No era la manera después de una amistad de tantos años”, había dicho Arturo en nota con Radio Conexión Abierta.

“No nos hablamos nunca más. Nos conocemos desde muy jóvenes y pasamos muchas cosas juntos”, comentó el actor, desilusionado.

GUSTAVO YANKELEVICH FUE A DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS A SELVA ALEMÁN Y UN ABRAZO A ARTURO PUIG

Mariana Brey: -Ahí está ingresando a la sala velatoria Gustavo Yankelevich.

Adrián Pallares: -Sabíamos que estaban un poquito distanciados, hace un tiempo. No vamos a entrar en detalles porque no es el día.

Mariana Brey: -Gustavo estaba distanciado con Arturo, no con Selva, por la obra de teatro de Susana Giménez que en su momento Gustavo lo habría corrido, pero no estaban enemistados.

Adrián: -Y hace un par de días habían tenido una cena de trabajo. Gracias a Dios ya se habían limado las asperezas.

Nancy Duré: -Limaron asperezas.

Rodrigo Lussich: -Gustavo tenía un proyecto para los dos, para Arturo y Selma.

Adrián: -Eran amigos… Se conocen de toda la vida.

