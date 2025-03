Con el dolor marcado a fuego en su corazón, Arturo Puig reapareció en trelevisión a seis meses de la muerte de Selva Alemán, y reveló cómo transita la ausencia de su esposa.

“No he estado mucho en televisión, no he podido. Me cuesta mucho hablar de Selva, la extraño mucho. Pero bueno, es así, la vida continúa y es difícil”, comenzó diciendo el actor en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

“Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más y la vida cotidiana. Éramos muy compañeros”, agregó, a flor de piel, después de que el pasado 3 de septiembre se cumpliera medio año de la partida de la querida actriz.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Arturo reveló cuáles son sus futuros proyectos laborales: “Voy a empezar una serie y tengo pensado hacer teatro. Tengo muchas ganas de hacer un unipersonal porque el teatro tiene un tema que es muy esclavo, hay que estar y hay que estar bien físicamente. En cambio, con el unipersonal, uno puede manejar distintos tiempos, hacerlo en un lugar, hacerlo en otro”.

Foto: Instagram (@puigarturo)

EL GESTO A DISTANCIA DE MIRTHA LEGRAND PARA DESPEDIR A SELVA ALEMÁN: “NUNCA TE OLVIDAREMOS”

En medio del dolor por la muerte de Selva Alemán, la querida actriz que partió a los 80 años después de haber sufrido un repentino infarto mientras se encontraba en su casa del barrio de Belgrano que comparte con su pareja, Arturo Puig, Mirtha Legrand se hizo presente en el último adiós que familiares y amigos le dieron a la artista.

La conductora de La Noche de Mirtha, el programa que lidera todos los sábados a la noche por eltrece, envió un enorme ramo de flores blancas al velatorio donde seres queridos, colegas y público se reunieron para homenajearla.

Foto: Movilpress Por: Fabiana Lopez

“Selva, querida. Nunca te olvidaremos. Mirtha Legrand y familia”, se puede leer en la tarjetita que acompañó el arreglo floral y que retrataron para Ciudad. De esta manera, la diva también acompañó al círculo íntimo de Selva a la distancia, pero con el cariño que todos guardan en el corazón en este doloroso momento.