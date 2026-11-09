A casi un mes de su sorpresiva separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega volvió a mostrarse en una salida y en una reunión familiar y compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. El sábado por la noche, el compartió una salida con el RRPP Gaby Álvarez en el Hotel Faena, donde también se reencontró con sus hermanos Martín y Julieta.

Emanuel Ortega y Gaby Álvarez Foto: Gaby Álvarez

Emanuel Ortega y Gaby Álvarez Foto: Gaby Álvarez

Emanuel, Martín y Julieta Ortega Foto: Gaby Álvarez

Este domingo, el cantante participó del festejo de cumpleaños de su hermana menor, Rosario Ortega. A través de sus historias de Instagram, Emanuel publicó un video en el que se veía a Rosario rodeada de familiares y amigos mientras se preparaba para soplar las velitas. “Feliz cumpleaños, Rosario”, escribió el músico junto a la grabación.

Emanuel Ortega estuvo en el cumpleaños de su hermana Rosario /(Foto: Instagram @emanuelortega1

La celebración también quedó reflejada en las publicaciones de Julieta Ortega, quien le dedicó un saludo a su hermana y compartió una fotografía en la que aparecía junto a Rosario, Martín y Emanuel. Una postal familiar que no pasó inadvertida, especialmente después de los rumores que habían circulado sobre una supuesta interna entre los integrantes del clan.

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EL REENCUENTRO DE LOS HERMANOS ORTEGA TRAS LOS RUMORES DE DISTANCIAMIENTO

La relación entre los hermanos había quedado bajo la lupa después del casamiento de Emanuel con Julieta Prandi, celebrado por civil el 15 de septiembre. La ausencia de varios integrantes de la familia en aquella ceremonia alimentó las especulaciones sobre posibles diferencias.

Emanuel, Rosario, Martín y Julieta Ortega (Instagram @petitjotao)

En septiembre, Julieta Ortega también había compartido imágenes junto a Rosario, Martín y Luis Ortega, en un encuentro del que Emanuel y Sebastián no habían participado. En aquella oportunidad, la actriz acompañó las fotografías con una frase que llamó la atención: “No sé qué dice esta canción, pero es algo de septiembre”.

Emanuel, Rosario, Martin, Julieta y Palito Ortega con Evangelina Salazar (Foto: Instagram @rior0sa)

Ahora, las nuevas imágenes muestran a Emanuel compartiendo un festejo familiar con algunos de sus hermanos, en medio de las versiones que rodearon tanto su casamiento como su posterior separación.

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