Al aire de “Que alguien le avise”, el programa de streaming que conduce, Sofía “Jujuy” Jiménez relató la escalofriante noche que vivió junto a su madre y su hermana Pilar. Según contó, el episodio estuvo vinculado a su abuela fallecida.

“Estábamos con mi hermana Pilar y mi mamá, las tres acostadas en la cama... Estábamos hablando de ella”, empezó en su relato. “De repente se cayeron tres libros de la nada. Estaban lejos. No había viento ni había nada abierto”, agregó.

Según contó, su hermana menor interpretó esto como una señal. “Mi hermana es médium y está tratando de darle una forma más clara a todo eso y de aprender a manejar esas situaciones”, explicó la influencer.

El episodio paranormal que vivió Sofía Jujuy (Video: Instagram @sofijuok)

EL ESCALOFRIANTE EPISODIO PARANORMAL QUE VIVIÓ SOFÍA “JUJUY” JIMÉNEZ

Pero el relato no terminó ahí. Según contó Sofía “Jujuy” Jiménez, minutos más tarde decidieron prender la televisión y lo primero que vieron fue un conejo en la pantalla, lo que sintieron de indicio místico ya que, en una sesión espiritual, su abuela había dicho: “Cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes”.

Ante esta situación, la reacción de la modelo fue inmediata. “Me asusté y le dije: ‘Abuela, si sos vos, por favor, dame una señal concreta. Esto me está asustando, pero quiero creer que sos vos y que no hay nada malo’”, relató.

Para su sorpresa y la de su familia, la conductora vivió un episodio más sin explicación. “El televisor se prendió y se apagó, y el libro volvió a caerse... Todo volvió a ocurrir como una confirmación. Yo no le había dicho nada”, cerró.