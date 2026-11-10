Agustina Gandolfo cumplió años y, a pesar de la distancia, Lautaro Martínez encontró el mejor regalo para su esposa. En complicidad con la familia y las amigas de su pareja, organizó una mega fiesta sorpresa que la dejó sin palabras.

Desde Milán, el jugador organizó una fiesta sorpresa para la influencer e invitó a toda su familia y a sus amigas más cercanas, quienes viajaron hasta Italia para celebrar el cumpleaños con ella.

Emocionada y feliz por la sorpresa, Agustina compartió a través de sus redes sociales el video del momento en el cual entró al restaurante y descubrió a todos sus seres queridos esperándola.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

LA INCREÍBLE SORPRESA QUE LAUTARO MARTÍNEZ LE HIZO A AGUSTINA GANDOLFO

“Solo yo sé cuánto me pesa estar lejos de mi familia y de mis amigos, y cuánto me llena el alma una sorpresa como esta”, empezó escribiendo Agustina Gandolfo a través de su cuenta de Instagram donde compartió el video de la increíble fiesta sorpresa que le organizó su marido, Lautaro Martínez.

La sorpresa romántica de Lautaro Martínez a Agustina Gandolfo (Video: Instagram @agus.gandolfo)

“Pasan los años y confirmo cada vez más que cuando ponemos todo en la balanza, lo que realmente importa son los nuestros, las amistades, el amor y los momentos compartidos. Al final del día, eso es lo que nos queda y lo que nos llevamos para siempre”, agregó la esposa del jugador en la publicación.

“Pensé que íbamos a tener una cena ‘romántica’ para empezar mi cumple y me terminé llevando una sorpresa que voy a guardar en mi corazón toda la vida. Gracias a mi amor por entender que no había regalo más lindo para mí que este. Por amarme y por cuidarme, y por estar siempre atento a cómo me siento y hacer lo que sea para verme feliz”, le agradeció más adelante.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Por último, Agustina cerró: “Y gracias a mis amigas y a mi hermanita y cuñi por hacer el esfuerzo de viajar, algunas incluso cruzando el charco, solo para estar conmigo y compartir el fin de semana de mi cumpleaños. Y a mis amigos de Milán, que se convirtieron en mi familia lejos de casa, gracias por estar siempre, por acompañarme y por hacer que la distancia pese un poquito menos. No puedo pedir más. Qué suerte la mía de tenerlos”.