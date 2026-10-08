La ausencia de Agustina Gandolfo en el partido de despedida de Lionel Messi llamó la atención de sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer hizo una publicación desde Milán donde explicó el motivo de su ausencia.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Lautaro Martínez compartió una selfie frente al espejo del gimnasio de su casa y comentó: “Me volví antes de Argentina, no vi la despedida para no seguir perdiendo días de escuela de los niños y adivinen...”. Segundos después, subió un video.

(Foto: Instagram @agus.gandolfo)

“Miren quiénes me acompañan a entrenar porque amanecieron enfermos”, agregó Agustina en un video donde se los veía a sus hijos jugando en su casa de Milán mientras su mamá cumplía con su rutina diaria de entrenamiento.

(Video: Instagram @agus.gandolfo)

EL DESCARGO DE AGUSTINA GANDOLFO POR LAUTARO MARTÍNEZ

Tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, Agustina Gandolfo sorprendió con un fuerte mensaje dedicado a Lautaro Martínez.

“Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento“, escribió al comienzo de su mensaje, en una clara defensa del capitán del Inter de Milán.

“Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo y las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme“, expresó.

El mensaje de Agustina Gandolfo (Foto: Instagram agus.gandolfo)

En otro tramo, contó cómo vive Lautaro cada logro deportivo y aseguró que su familia siempre ocupa el primer lugar. “Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. ‘Es por ustedes, todo es para ustedes’, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta“, escribió.

Además, destacó la calidad humana del futbolista. “Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y, a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo“, concluyó.