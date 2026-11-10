Jorge Rial se fue del streaming Carnaval hace unas semanas con la intención de inaugurar su propio canal, Ensalada Rusa, este 16 de noviembre, pero desde que se vendió la productora Mandarina no ha parado de hacer “ediciones especiales” y en la última de ellas contó cómo fue la separación de Mariana Fabbiani de Mariano Chiade.

Todo comenzó cuando Rial recordó cómo la productora de Chiade, que se vendió hace poco tiempo en 6 millones de dólares al Grupo Octubre de Víctor Santamaría, produjo entre varios programas de TV, la recordada serie de Fito Páez.

Mariana Fabbiani y Mariano Chiade. (Fotos: Instagram @marianafabbiani)

“Háganme acordar de Fito que le costó una separación a Chiade y Mariana Fabbiani, pobre, por el fracaso de la serie”, les pidió a sus productores al inicio de la transmisión. Algunos minutos después, Rial recordó que el productor alquiló oficinas en Madrid para intentar entrar en los mercados internacionales a raíz de la buena difusión de la serie de Netfilx.

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“Es interesante la historia de la serie Fito, que fue un éxito, efectivamente. Fue una de las series más vistas, y de hecho yo la vi. Una vez que me sacan de los 10 minutos que estuve sin vida, me preguntan si había visto algo que me podría haber puesto nervioso y dije ‘Vi Fito’. Esto es cierto y, en todo caso me pude haber muerto de aburrimiento”, recordó con ironía el ex Intrusos.

“El público la vio y todo, pero financieramente Netflix te caga siempre: te compra por 10 lo que vale 100. Esto es así, y a Chiade le pasó lo mismo, entonces creo que perdió entre dos y tres millones de dólares con Fito. El problema con los dos tres palos es que él no los tenía, entonces ¿qué hizo? Miró hacia su derecha ¿y quién estaba? Mariana Fabbiani. Y le pidió guita a Mariana Fabbiani”

“Y Mariana Fabbiani puso guita que era de la herencia de su abuelo. Su plata para salvarle el negocio a Mariano. Y eso les trajo un quilombo marital. De hecho, ella iba mucho llorando a América diciendo ‘No sabes lo que hice, por Dios, puse guita. No sé si la voy a volver a ver’”, recordó.

Mariana Fabbiani y Mariano Chiade. (Fotos: Instagram @marianafabbiani)

“Y de hecho, hubo una separación momentánea entre ellos, porque ella se hartó de eso y dijo ‘Che, yo no hice este proyecto. Todo lindo, pero tuve que poner la guita yo’. Hoy no sé si se la devolvió o no. Calculo que con lo que va a cobrar se la habrá devuelto o por lo menos se la va a devolver”, cero Jorge Rial sobre la supuesta separación de Mariana Fabbiani.-

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